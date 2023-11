Data wat deur NASA se Juno-sending ingesamel is, het 'n baanbrekende ontdekking op Jupiter se grootste maan, Ganymede, aan die lig gebring. Die Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM)-spektrometer aan boord van Juno het mineraalsoute en organiese verbindings op die maan se oppervlak opgespoor tydens 'n onlangse verbyvlug. Gepubliseer in die joernaal Nature Astronomy, is hierdie bevindinge van kardinale belang om die oorsprong van Ganymedes en die samestelling van sy diep oseaan te ontrafel.

Ganymedes, groter as die planeet Mercurius, het wetenskaplikes bekoor as gevolg van die teenwoordigheid van 'n enorme interne oseaan wat onder sy ysige kors versteek is. Vorige waarnemings van ruimtetuie soos NASA se Galileo en die Hubble-ruimteteleskoop het gedui op die bestaan ​​van soute en organiese stowwe; die oplossing van hierdie waarnemings was egter onvoldoende om 'n definitiewe bevestiging te verskaf.

Op 7 Junie 2021 het Juno 'n nabygeleë verbyvlug van Ganymede aangepak en op 'n blote hoogte van 650 myl gevlug. Tydens hierdie maneuver het die JIRAM-instrument infrarooi beelde en spektra vasgelê, wat wetenskaplikes in staat gestel het om die maan se oppervlak in ongekende detail te ondersoek. Veral, JIRAM het 'n ruimtelike resolusie vir infrarooi spektroskopie beter as 0.62 myl per pixel behaal. Deur hierdie gevorderde beeldvorming het Juno se span duidelike spektrale kenmerke opgespoor wat verband hou met nie-water-ys-materiale, insluitend gehidreerde natriumchloried, ammoniumchloried, natriumbikarbonaat en moontlik alifatiese aldehiede.

Die teenwoordigheid van ammoniak-soute dui daarop dat Ganymedes moontlik materiaal opgehoop het wat koud genoeg is om ammoniak te kondenseer tydens die vorming daarvan. Verder kan karbonaatsoute wat op die maan gevind word, oorblyfsels van koolstofdioksiedryke ys wees, wat verdere insig in Ganymedes se geologiese geskiedenis bied.

Een interessante aspek van die studie is dat die hoogste oorvloed van soute en organiese stowwe ontdek is in die donker en helder terreine naby die breedtegrade wat deur Ganymedes se magneetveld beskerm word. Hierdie bevinding dui daarop dat die soute en organiese stowwe wat waargeneem is, waarskynlik oorblyfsels is van 'n diepsee-pekelwater wat die maan se oppervlak bereik het.

Die Juno-sending gaan voort om ander fassinerende wêrelde in die Jupiter-stelsel te verken. Nadat hy Ganymede en Europa ondersoek het, nog 'n maan wat vermoedelik 'n oseaan onder sy ysige buitekant het, fokus Juno nou sy aandag op Io. Die ruimtetuig is geskeduleer om op 30 Desember 2022 naby Io te kom, wat verdere geleenthede bied vir baanbrekende ontdekkings.

FAQ

