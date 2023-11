Juno Mission ontdek Briny Secrets op Jupiter se maan Ganymede

Data wat deur NASA se Juno-sending ingesamel is, onthul dat Jupiter se grootste maan, Ganymedes, dalk 'n pekelverlede na die oppervlak borrel. Tydens 'n kort verbyvlug van die ysige maan het die Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM)-spektrometer aan boord van die Juno-ruimtetuig minerale soute en organiese verbindings op Ganymedes se oppervlak opgespoor. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal Nature Astronomy, verskaf waardevolle insigte in Ganymedes se oorsprong en die samestelling van sy diep oseaan.

Ganymedes is groter as die planeet Mercurius en is Jupiter se grootste maan. Wetenskaplikes is lank reeds gefassineer deur Ganymedes as gevolg van sy uitgebreide interne oseaan van water wat onder sy ysige buitekant versteek is. Vorige waarnemings deur NASA se Galileo-ruimtetuig en die Hubble-ruimteteleskoop, sowel as die Europese Suidelike Sterrewag se Very Large Telescope, het die teenwoordigheid van soute en organiese stowwe op Ganymedes aangedui. Die resolusie van daardie waarnemings was egter te laag om hierdie bevindinge definitief te bevestig.

Op 7 Junie 2021 het Juno op 'n minimum hoogte van 650 myl oor Ganymede gevlieg en infrarooi beelde en spektra van die maan se oppervlak met die JIRAM-instrument vasgelê. Met 'n ongekende ruimtelike resolusie vir infrarooi spektroskopie kon Juno-wetenskaplikes unieke spektrale kenmerke opspoor en ontleed, insluitend gehidreerde natriumchloried, ammoniumchloried, natriumbikarbonaat en moontlik alifatiese aldehiede.

Die teenwoordigheid van ammoniak-soute dui daarop dat Ganymedes moontlik materiaal opgehoop het wat koud genoeg is om ammoniak te kondenseer tydens die vorming daarvan. Daarbenewens kan die karbonaatsoute oorblyfsels van koolstofdioksiedryke ys wees. Hierdie ontdekkings bied waardevolle leidrade oor Ganymedes se geologiese geskiedenis en die prosesse wat sy oppervlak gevorm het.

Die Juno-sending het ook insig in ander Joviese wêrelde verskaf, insluitend Europa en Io. Deur hierdie mane te bestudeer, hoop wetenskaplikes om meer geheime oor die teenwoordigheid van water en die potensiaal vir lewe buite die Aarde in ons sonnestelsel te ontbloot.

FAQ

V: Wat het NASA se Juno-sending op Ganymedes ontdek?

A: Die Juno-sending het minerale soute en organiese verbindings op Ganymedes se oppervlak ontdek.

V: Hoe is hierdie data ingesamel?

A: Die Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM)-spektrometer aan boord van die Juno-ruimtetuig het infrarooi beelde en spektra van Ganymedes se oppervlak vasgevang.

V: Wat stel die teenwoordigheid van soute en organiese stowwe op Ganymedes voor?

A: Dit verskaf insigte in Ganymedes se oorsprong, die samestelling van sy diep oseaan en sy geologiese geskiedenis.

V: Wat is sommige van die spesifieke verbindings wat op Ganymedes opgespoor word?

A: Die JIRAM-instrument het gehidreerde natriumchloried, ammoniumchloried, natriumbikarbonaat en moontlik alifatiese aldehiede opgespoor.

V: Watter ander Jowiese mane het Juno bestudeer?

A: Juno het ook Europa waargeneem en is geskeduleer vir 'n nabygeleë verbyvlug van Io in Desember.