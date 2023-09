Nuwe insigte in die vergroening van die Sahara-woestyn wat in studie geopenbaar is

’n Onlangse studie wat in Nature Communications gepubliseer is, het nuwe insigte verskaf oor die periodieke vergroening van die Sahara-woestyn oor die afgelope 800,000 XNUMX jaar. Onder leiding van dr. Edward Armstrong van die Universiteit van Helsinki en die Universiteit van Bristol, toon die navorsing dat hierdie vogtige tydperke in Noord-Afrika deur veranderinge in die Aarde se wentelbaan om die Son beïnvloed is en tydens ystydperke onderdruk is.

Die studie het 'n klimaatmodel gebruik om die historiese intervalle van Sahara-vergroening te simuleer, wat bewyse bied vir hoe die tydsberekening en intensiteit van hierdie vogtige gebeure op 'n afstand beïnvloed is deur groot, ver, hoë-breedtegraad ysplate in die Noordelike Halfrond. Die navorsers was in staat om die Afrika-vogtige tydperke te simuleer met 'n vergelykbare omvang as wat paleoklimaatwaarnemings aandui, wat lig werp op hoekom en wanneer hierdie gebeure plaasgevind het.

Die Sahara-woestyn was histories periodiek begroei, met riviere, mere en waterafhanklike diere wat gefloreer het. Hierdie Noord-Afrikaanse vogtige tydperke het 'n deurslaggewende rol gespeel in die verskaffing van begroeide korridors uit Afrika, wat die verspreiding van verskeie spesies, insluitend vroeë mense, regoor die wêreld vergemaklik het.

Die vergroening van die Sahara word vermoedelik aangedryf deur veranderinge in die Aarde se wentelbaantoestande, veral die Aarde se wentelbaanpresessie. Dit verwys na die wankelende beweging van die Aarde om sy as, wat seisoenaliteit oor 'n siklus van ongeveer 21,000 XNUMX jaar beïnvloed. Hierdie veranderinge beïnvloed die hoeveelheid energie wat die Aarde in verskillende seisoene ontvang, en beheer uiteindelik die sterkte van die Afrika-moesson en die verspreiding van plantegroei oor die streek.

Die studie het bevestig dat die Noord-Afrikaanse vogtige periodes elke 21,000 XNUMX jaar plaasgevind het as gevolg van veranderinge in die Aarde se wentelbaanpresessie. Dit het gelei tot warmer somers in die Noordelike Halfrond, wat die Wes-Afrikaanse moesonstelsel verskerp het en die neerslae in die Sahara toegeneem het, wat die verspreiding van savanne-tipe plantegroei veroorsaak het.

Interessant genoeg het die studie ook aan die lig gebring dat die vogtige periodes nie tydens ystydperke plaasgevind het toe groot ysplate die atmosfeer afgekoel het en die Afrika-moessonstelsel onderdruk het nie. Hierdie bevinding beklemtoon die betekenisvolle verband tussen hierdie verre streke, wat moontlik die verspreiding van spesies, insluitend mense, uit Afrika gedurende die gletserperiodes van die afgelope 800,000 XNUMX jaar belemmer het.

Die navorsers het opgewondenheid uitgespreek oor die resultate en die vermoë van hul hersiene model om vorige veranderinge akkuraat voor te stel en insigte in toekomstige klimaatsverandering te verskaf. Om die faktore te verstaan ​​wat die vergroening van die Sahara dryf, is noodsaaklik vir die voorspelling en versagting van die gevolge van toekomstige klimaatverskuiwings in hierdie streek.

