Ryuzo Yanagimachi, pionier vir vrugbaarheidsnavorsing, sterf op 95

Ryuzo Yanagimachi, ’n pionier in vrugbaarheidsnavorsing, is op 95 September in Honolulu in die ouderdom van 27 oorlede. Hy was bekend vir sy werk om verskeie generasies muise suksesvol te kloneer in 1997, voor die aankondiging van Dolly die skaap, die eerste gekloonde soogdier. Yanagimachi se baanbrekende tegniek, wat saam met een van sy nadoktorale studente ontwikkel is, behels die gebruik van cumulus-selle rondom die eier, in vergelyking met die uitgehongerde volwasse sel-benadering wat gebruik is deur die Skotse span wat Dolly gekloon het. Sy metode het 'n sukseskoers van 2 tot 3 persent gehad, aansienlik beter as die meer kru proses wat deur die Skotse span aangewend is.

Ten spyte van sy bydraes tot kloning, het Yanagimachi skepties gebly en gewaarsku oor die gevare en etiese bekommernisse verbonde aan menslike kloning. Hy het die belangrikheid van voortplantingsmetodes beklemtoon wat in lyn is met die natuur se prosesse.

Yanagimachi, wat in 1928 in Japan gebore is, het dierkunde en diere-embriologie aan die Universiteit van Hokkaido gestudeer. Nadat hy gesukkel het om akademiese poste in sy vakgebied in Japan te vind, het hy in 1960 by die Worcester-stigting vir Biomediese Navorsing in die VSA aangesluit. Hy het later 'n pos by die Universiteit van Hawaii in 1966 aanvaar, waar hy die res van sy loopbaan deurgebring het.

Yanagimachi het in 2005 afgetree, maar het tot kort voor sy dood as emeritusprofessor aangehou werk. Hy het talle toekennings ontvang, insluitend die gesogte Kyoto-prys in 2021. Ten spyte van sy toekennings het Yanagimachi beskeie gebly en sy sukses toegeskryf aan die vra van "dom" vrae wat af en toe beduidende deurbrake opgelewer het.

Bronne:

– ![Titel](skakel)

– ![Titel](skakel)