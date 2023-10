Rusland se verouderde toerusting op die Internasionale Ruimtestasie wek kommer

By

Yuri Borisov, hoof van die Russiese ruimte-agentskap, het kommer uitgespreek oor die verouderde toerusting op die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Borisov se verklaring kom in die nasleep van die Russiese segment van die ISS wat sy derde koelmiddellek in minder as 'n jaar ervaar het, wat vrae laat ontstaan ​​het oor die betroubaarheid van Rusland se gewaardeerde ruimteprogram.

Volgens Borisov het die Russiese toerusting op die ISS sy beoogde leeftyd oorskry. Hy het gesê dat "tagtig persent van die Russiese toerusting buite die waarborgtydperk is," wat die dringende behoefte aan opdaterings en vervangings beklemtoon. Dit wek kommer oor die vermoë van die Russiese segment om doeltreffend op die ISS te bly funksioneer.

Oor die afgelope paar dekades het Rusland se ruimteprogram verskeie terugslae in die gesig gestaar. Sedert die ontbinding van die USSR in die 1990's, het die program probleme ondervind, insluitend die verlies van twee Mars-missies en 'n maansonde. Die onlangse ongeluk van die Luna-25-sending, wat 16 jaar geneem het om te ontwikkel, het die uitdagings wat die Russiese ruimte-agentskap in die gesig staar, verder beklemtoon.

Borisov het die behoefte aan verbetering erken en beklemtoon hoe belangrik dit is om uit foute te leer en daaraan te werk om dit reg te stel. Hy het wisselvallige befondsing as 'n bydraende faktor tot die langdurige ontwikkeling van Luna-25 genoem. Ondanks hierdie terugslae het die Russiese president Vladimir Poetin sy verbintenis uitgespreek om Rusland se maanprogram voort te sit.

Die Russiese ruimtesektor worstel met finansieringsprobleme en korrupsieskandale, wat vordering die afgelope jare belemmer het. Pogings is egter aan die gang om hierdie kwessies aan te spreek en die toekomstige sukses van Rusland se ruimtesendings te verseker.

