Russiese ruimtestasie-module ervaar vir die derde keer koelmiddellek

'n Sekondêre verkoeler op 'n Russiese ruimtestasie-module het 'n lekkasie veroorsaak, wat die derde keer in die afgelope jaar was dat 'n Russiese komponent hitteverspreidende koelmiddel verloor het. Die lekkasie het plaasgevind in 'n rugsteunverkoelerkring op die Nauka veeldoelige laboratoriummodule (MLM), wat ontwerp is om eksperimentele hardeware af te koel. Alhoewel die impak van hierdie voorval op stasiebedrywighede nog nie bekend is nie, het amptenare verseker dat die bemanning nie in gevaar is nie.

Die Russiese federale ruimte-agentskap, Roscosmos, het verklaar dat die hoof termiese beheerkring van die module normaal werk en gemaklike toestande bied. Russiese ingenieurs is tans besig om die lekkasie te ondersoek en die situasie te ontleed. NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli het die lekkasie bevestig, wat van die verkoeler op die MLM opgespoor is.

Die Nauka-module het twee verkoelerstelsels, met die lekkende verkoeler wat in April op die laboratoriummodule gemonteer is. Die primêre verkoeler op Nauka funksioneer egter normaal, met geen impak op die bemanning of stasiebedrywighede nie. Grondspanne sal voortgaan om die oorsaak van die lekkasie te ondersoek.

Hierdie voorval volg op vorige koelmiddellekkasies op die Sojoes-bemanningsveerskip en 'n Russiese Progress-vragskip. Die Sojoes-lek het daartoe gelei dat die skip se hele koelmiddeltoevoer gedreineer is, wat gelei het tot die lansering van 'n plaasvervangende Sojoes en 'n verlenging van die bemanning se verblyf aan boord van die stasie. Alhoewel die oorsaak van hierdie lekkasies vermoedelik mikrometeoroïede impakte is, is geen definitiewe verduideliking verskaf nie.

NASA tref voorsorgmaatreëls om te verseker dat die lekkasie ten volle geïsoleer is voor 'n beplande ruimtewandeling deur NASA-ruimtevaarder Loral O'Hara en Europese Ruimteagentskap-ruimtevaarder Andreas Mogensen. Koelmiddeldeeltjies wat aan ruimtepakke kleef en binne die stasie gedra word, kan potensiële gesondheidsrisiko's inhou.

Ten slotte, ten spyte van die koelmiddellek op die Russiese module, gaan stasiebedrywighede onaangeraak voort, en die bemanning bly veilig. Ondersoeke duur voort om die oorsaak van die lekkasie te bepaal en te verseker dat dit geen verdere risiko's vir die ruimtevaarders of die Internasionale Ruimtestasie inhou nie.

