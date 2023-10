Roscosmos ondersoek koelmiddellek op Internasionale Ruimtestasie-module

Die Russiese ruimte-agentskap, Roscosmos, ondersoek tans ’n koelmiddellek op een van die modules van die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Die lekkasie het op 'n eksterne verkoelerkring op die Nauka-module plaasgevind, wat in Julie 2021 by die ruimtestasie gevoeg is. Die betrokke verkoeler is tydens 'n ruimtependeltuigsending in 2010 by die ISS afgelewer. Alhoewel die koelmiddellek kommer wek, het Roscosmos het verseker dat die hoof termiese beheerkring van die module normaal werk, en die bemanning en stasie is nie in gevaar nie.

NASA het 'n opdatering oor die situasie verskaf en gesê dat vlokkies waargeneem is wat uit een van die verkoelers op die Nauka-module uitspruit. Die bemanning is toe gevra om die luike op die vensters van die Amerikaanse segment toe te maak as 'n voorsorgmaatreël teen kontaminasie. NASA het egter herhaal dat die primêre verkoeler behoorlik funksioneer, en grondspanne sal voortgaan om die probleem te assesseer. Die oorsaak van die lekkasie is nog onbekend.

Hierdie koelmiddellek is die jongste in 'n reeks meganiese probleme wat Roscosmos op die ISS in die gesig gestaar het. Aan die einde van 2022 het 'n noemenswaardige koelmiddellek plaasgevind op 'n Sojoes-ruimtetuig wat aan die ruimtestasie gekoppel was. 'n Ondersoek het tot die gevolgtrekking gekom dat 'n klein voorwerp waarskynlik die ruimtetuig getref het en die lek veroorsaak het. Roscosmos het gewerk om sy bemanningsvervoermissies te herstel ná hierdie voorval. Puin in die Aarde se wentelbaan het 'n groeiende kommer geword, aangesien botsings tussen voorwerpe en anti-satellietwapentoetse gelei het tot 'n toename in onbeheerde vullis in die ruimte.

Ten spyte van hierdie uitdagings is 'n vervangende Sojoes-ruimtetuig aan die einde van Februarie suksesvol na die ISS gelanseer, wat die NASA-ruimtevaarder Frank Rubio en twee Russiese ruimtevaarders in September 2022 terug na die aarde vervoer het.

Bronne:

– CNN