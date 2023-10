Russiese Nauka-module op Internasionale Ruimtestasie ervaar koelmiddellek

Rusland se ruimte-agentskap, Roscosmos, het 'n koelmiddellek in sy Nauka-module wat aan die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gekoppel is, aangemeld. Die module dien as 'n veeldoelige komponent en die koelmiddellek beïnvloed sy rugsteunverkoelingstelsel, wat noodsaaklik is vir die regulering van temperature aan boord vir ruimtevaarders.

Roscosmos het verseker dat beide die bemanning en die stasie nie in onmiddellike gevaar is nie. Die ruimtevaarders beoordeel tans die lekkasie om die erns daarvan te bepaal. Hierdie voorval kom in die nasleep van vorige koelmiddellekkasies wat deur die Russiese bemanning in die ruimte ervaar is. Verlede jaar het 'n lekkasie op 'n Soyuz-bemanningskapsule plaasgevind, wat gelei het tot die vervanging van die ruimtetuig en 'n vertraagde terugreis vir die bemanning. Maande later het 'n Russiese Progress-vragruimtetuig ook 'n koelmiddellek ondervind.

NASA, die agentskap wat met Roscosmos saamwerk om die ISS te bestuur, het nog geen kommentaar oor die situasie gelewer nie.

Koelmiddellekkasies in die ruimte kan potensiële risiko's vir die bemanningslede en toerusting aan boord inhou. Koelmiddel word gebruik om temperature te reguleer en te voorkom dat kritieke komponente oorverhit. ’n Foutiewe verkoelingstelsel kan moontlik normale bedrywighede ontwrig en die veiligheid van ruimtevaarders in gevaar stel.

Verdere opdaterings oor die situasie word verwag aangesien die bemanning voortgaan om die lekkasie te ondersoek en die toepaslike optrede te bepaal.

