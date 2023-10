Ruimtevaarders veilig as Russies-module op ISS-ervarings lek, sê NASA

NASA het bevestig dat die ruimtevaarders aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) veilig is nadat ’n onlangse lekkasie in die Russiese module waargeneem is. Die agentskap se vlugbeheerders het Maandag vlokkies opgemerk wat uit een van die verkoelers op die Roscosmos Nauka Multipurpose Laboratory Module (MLM) kom. Hierdie waarneming is ook bevestig deur die NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli, wat die vlokkies vanaf die koepelvensters gesien het. As 'n voorsorgmaatreël is die bemanning gevra om die luike op die vensters van die Amerikaanse segment toe te maak om enige moontlike besoedeling te voorkom.

Beide NASA en Roscosmos het verklaar dat die bemanning nooit in enige gevaar was nie. Roscosmos het geïdentifiseer dat die lek op Nauka se rugsteunverkoeler is, wat aan die buitekant van die module geleë is. Russiese amptenare het gerusgestel dat die temperatuur binne die MLM gemaklik bly en dat daar geen veranderinge aan bedrywighede, eksperimente of bemanningsoefenperiodes is nie.

Die betrokke verkoeler is oorspronklik tydens 'n ruimtependeltuigsending in 2010 by die ruimtestasie op die Rassvet-module afgelewer en is later tydens 'n Roscosmos-ruimtewandeling in April na Nauka oorgeplaas. NASA het verklaar dat die primêre verkoeler op Nauka normaal funksioneer en volle verkoeling aan die module verskaf sonder enige impak op die bemanning of die ruimtestasie se bedrywighede. Verdere ondersoek sal egter gedoen word om die oorsaak van die lekkasie vas te stel.

Hierdie voorval is die jongste in 'n reeks koelmiddellekkasies van Russiese toerusting op die ISS die afgelope maande. Terwyl Roscosmos glo dat die vorige lekkasies weens mikrometeoroïede impakte was, vermoed die Harvard-Smithsonian-ruimteontleder Jonathan McDowell 'n potensiële sistemiese probleem. Met drie koelmiddelstelsels wat nou geraak word, stel McDowell voor dat daar 'n algemene onderliggende probleem kan wees wat hierdie lekkasies veroorsaak.

