Russiese Ruimte-agentskap rapporteer lekkasie in Nauka-module op Internasionale Ruimtestasie

Die Russiese Ruimte-agentskap, Roscosmos, het Maandag aangekondig dat daar 'n lek in die rugsteunverkoelingstelsel van die Nauka-module op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) was. Die Nauka-module is 'n veeldoelige module wat vir verskeie navorsing en eksperimente gebruik word.

Die lek in die rugsteunverkoelingstelsel word gebruik om boordtemperature vir ruimtevaarders te reguleer. Roscosmos verseker egter dat beide die bemanning en die stasie nie in enige onmiddellike gevaar verkeer nie. Ruimtevaarders beoordeel tans die situasie en werk daaraan om die probleem op te los.

Dit is nie die eerste keer dat die Russiese ruimteprogram 'n lekkasie in die ruimte ondervind nie. Aan die einde van 2020 het 'n lekkasie in 'n Soyuz-bemanningskapsule plaasgevind, wat gelei het tot die vervanging van die ruimtetuig en 'n vertraagde terugreis vir die bemanning. Boonop het 'n Russiese Progress-vragruimtetuig ook 'n koelmiddellek in die volgende maande ondervind.

NASA, die Amerikaanse ruimte-agentskap wat die ISS in samewerking met Rusland bestuur, het nog nie kommentaar gelewer oor die onlangse lekkasie in die Nauka-module nie.

Dit is van kardinale belang vir die ISS en sy bemanning om 'n stabiele en veilige omgewing in die ruimte te handhaaf. Lekke en wanfunksies stel uitdagings wat onmiddellike aandag en oplossing vereis om die welstand van die ruimtevaarders en die behoorlike werking van die ruimtestasie te verseker.

Let wel: Definisies van terme wat in die artikel gebruik word:

– Nauka-module: 'n Veeldoelige module wat gebruik word vir navorsing en eksperimente op die Internasionale Ruimtestasie.

– Roscosmos: Die Russiese ruimte-agentskap wat verantwoordelik is vir ruimteverkenning en navorsing.

– ISS: Die Internasionale Ruimtestasie, 'n bewoonbare ruimtestasie in 'n lae Aarde-baan.

– Sojoes-bemanningskapsule: ’n Ruimtetuig wat deur Roscosmos gebruik word om ruimtevaarders na en van die ISS te vervoer.

– Progress vragruimtetuig: ’n Onbemande ruimtetuig wat deur Roscosmos gebruik word vir hervoorsieningsendings na die ISS.