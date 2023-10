Russiese ruimtemodule op Internasionale Ruimtestasie ly aan verkoelingstelsellek

Rusland se ruimte-agentskap, Roscosmos, het berig dat 'n lekkasie in die rugsteunverkoelingstelsel van sy Nauka-module, wat aan die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gekoppel is, plaasgevind het. Die verkoelingstelsel is verantwoordelik vir die regulering van temperature aan boord van die ruimtestasie vir die ruimtevaarders.

Luidens 'n verklaring wat op Telegram geplaas is, het Roscosmos verklaar dat die bemanning en die ISS nie in enige onmiddellike gevaar verkeer nie. Ruimtevaarders beoordeel tans die situasie en spreek die lekkasie aan.

Dié voorval is die jongste in ’n reeks lekkasies wat Rusland in die ruimte moes hanteer. Laat verlede jaar is 'n lekkasie in 'n Soyuz-bemanningskapsule ontdek, wat gelei het tot die vervanging van die ruimtetuig en 'n vertraagde terugkeer vir sy bemanning. Etlike maande later het 'n Russiese Progress-vragruimtetuig ook 'n koelmiddellek ondervind.

NASA, die Amerikaanse organisasie wat die ISS in samewerking met Rusland bestuur, het nog nie kommentaar gelewer oor die onlangse voorval nie.

Dit is van kardinale belang om daarop te let dat terme soos "Nauka-module" en "Internasionale Ruimtestasie" verwys na spesifieke komponente van die ruimteprogram. Die Nauka-module is 'n veeldoelige module wat ontwerp is vir wetenskaplike navorsing en eksperimente, terwyl die Internasionale Ruimtestasie 'n bewoonbare ruimtestasie is wat as 'n tuiste en werkplek vir ruimtevaarders van verskeie lande dien.

Bronne: Roscosmos, NASA

Let wel: Die bronartikel verskaf nie URL's vir die bronne nie, daarom word hulle sonder hiperskakels genoem.