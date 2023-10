Russiese segment van internasionale ruimtestasie ervaar derde koelmiddellek

Die Russiese segment van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) het sy derde koelmiddellek in minder as 'n jaar opgedoen, wat kommer wek oor die betroubaarheid van Rusland se ruimteprogram. Maandag is daar waargeneem dat bevrore koelmiddelvlokkies in die ruimte spuit deur 'n amptelike lewendige voer wat deur NASA verskaf is. Hierdie lekkasie het ontstaan ​​uit die eksterne verkoelerkring van die Nauka-module, ook bekend as die Multipurpose Laboratory Module-Upgrade (MLM), wat in 2012 by die stasie afgelewer is.

Die Russiese ruimte-agentskap, Roscosmos, het verseker dat temperature in die betrokke eenheid normaal bly en daar is geen gevaar vir die bemanning of die stasie nie. Nietemin het Amerikaanse sendingbeheer in Houston versoek dat ruimtevaarders die situasie verder ondersoek. Hulle is opdrag gegee om die koepel, veral vensters vyf of ses, na te gaan vir enige visuele bevestiging van die koelmiddelvlokkies.

Hierdie voorval volg op twee vorige koelmiddellekkasies in die Russiese segment van die ISS die afgelope jaar. Terwyl die agentskap bevestig het dat daar geen onmiddellike bedreiging is nie, wek hierdie herhalende kwessies kommer oor die betroubaarheid van Rusland se ruimteprogram.

Dit is belangrik om die veiligheid en doeltreffendheid van bedrywighede op die ISS te verseker, aangesien dit dien as 'n noodsaaklike platform vir wetenskaplike navorsing en internasionale samewerking in ruimteverkenning. Ondersoeke na die oorsaak van die koelmiddellekkasies en moontlike oplossings sal deurslaggewend wees om die integriteit van die stasie en die welstand van sy bemanning te handhaaf.

Bronne: Russiese ruimte-agentskap Roscosmos, NASA