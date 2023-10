Russiese segment van internasionale ruimtestasie ervaar koelmiddellek

NASA het berig dat 'n verkoeler op die Russiese segment van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) op 9 Oktober begin het om koelmiddel te lek, wat die derde voorval was waar Russiese hardeware by die stasie in minder as 'n jaar betrokke was. Die lekkasie is die eerste keer opgemerk deur vlugbeheerders wat vlokkies waargeneem het wat uit een van die twee verkoelers op die Nauka-module kom, ook bekend as die Multipurpose Laboratory Module (MLM), wat in Julie 2021 op die stasie geïnstalleer is.

Die stasie se bemanning het die lekkasie visueel bevestig nadat hulle deur vlugbeheerders ingelig is. Alhoewel dit steeds onduidelik is hoeveel koelmiddel uitgelek het en vir hoe lank, het NASA verklaar dat Roscosmos, die Russiese ruimte-agentskap, die lekkasie van 'n rugsteunverkoeler op Nauka aangemeld het. Hierdie verkoeler is oorspronklik in 2010 op die Rassvet-module geïnstalleer en vroeër vanjaar deur 'n reeks ruimtewandelings na Nauka oorgeplaas.

Beide Roscosmos en NASA het verseker dat die hoof termiese beheerstelsel op Nauka behoorlik funksioneer, en daar is geen risiko's vir die stasie of sy bemanning nie. As 'n voorsorgmaatreël het die bemanning egter luike op vensters in die Amerikaanse segment van die stasie toegemaak om besoedeling te voorkom.

Hierdie voorval volg op twee vorige koelmiddellekkasies op Russiese voertuie by die ISS die afgelope jaar. In Desember het die Soyuz MS-22-ruimtetuig 'n koelmiddellek ondervind, wat gelei het tot die vervanging daarvan met 'n onbemande Soyuz-ruimtetuig. In Februarie het 'n onbemande Progress MS-21-vragruimtetuig ook 'n koelmiddellek opgedoen. Roscosmos het hierdie lekkasies toegeskryf aan impakte met mikrometeoroïede of orbitale puin, 'n gevolgtrekking wat NASA-amptenare aanvaar het.

Dit bly onseker of die onlangse koelmiddellek die komende ruimtewandelings wat vir die Amerikaanse segment van die ISS beplan word, sal beïnvloed. NASA-ruimtevaarders Loral O'Hara en Jasmin Moghbeli is geskeduleer om stasie-instandhouding uit te voer en wetenskaplike monsters te versamel in 'n ruimtewandeling op 12 Oktober, gevolg deur nog 'n onderhoudsruimtewandeling op 20 Oktober.

Bronne: NASA, Roscosmos