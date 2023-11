Rusland se ambisieuse planne om die maan teen 2030 te verower

Rusland maak gereed vir 'n ambisieuse maansending wat daarop gemik is om vir die eerste keer in sy geskiedenis ruimtevaarders na die maan te stuur. Volgens 'n konsepplan wat deur Vladimir Solovyov van RKK Energia, die Russiese korporasie verantwoordelik vir bemande ruimtevlugte, aangebied is, beplan Rusland om 'n maanbasis teen 2031 te vestig.

Die konsepplan, wat deur die staatsnuusagentskap TASS aangehaal is, onthul dat Rusland se maanverkenningsprogram bemande sendings na die maan sowel as die eerste Russiese maanlanding ooit insluit. Daarbenewens beskryf die plan die voorneme om die maan se oorvloedige hulpbronne te ontgin.

Hierdie dapper poging kom op die hakke van Rusland se onlangse terugslag toe hul eerste maansending in 47 jaar op mislukking geëindig het. Die Luna-25-ruimtetuig, wat bedoel was om op die maanoppervlak te raak, het buite beheer getol en in Augustus in die maan neergestort.

Terwyl die wêreld Neil Armstrong onthou as die eerste persoon wat in 1969 voet op die maan gesit het, was dit eintlik die Sowjetunie wat in 1959 geskiedenis gemaak het met die Luna-2-sending, wat die eerste geword het wat die maan se oppervlak bereik het. Verder het die Luna-9-sending in 1966 die eerste sagte landing ooit op die maan behaal.

Nou poog Rusland om hierdie prestasies te oortref deur ruimtevaarders te stuur om op die maan te loop. Die tydlyn wat in die konsepplan voorgestel word, dui aan dat voorbereidings vir 'n maanbasis in 2031 sal begin en tot 2040 sal voortduur.

Die vestiging van 'n maanbasis is lank reeds 'n droom van ruimte-agentskappe wêreldwyd. So 'n basis kan as 'n stapsteen dien vir verdere verkenning van die sonnestelsel en moontlik toekomstige menslike kolonisasie van ander hemelliggame moontlik maak.

Terwyl Rusland sy visier op die maan rig, verwag die wêreld gretig die volgende hoofstuk in menslike maanverkenning. Met sy ryk geskiedenis in ruimtereise beoog Rusland om ’n beduidende bydrae tot die toekoms van ruimteverkenning te maak en die weg te baan vir die mensdom se terugkeer na die maan.

Algemene vrae

1. Wat is die doel van Rusland se maansendings?

Rusland se maansendings het 'n tweeledige doel. Eerstens beoog hulle om die eerste Russiese maanlanding ooit te bereik, wat Rusland se plek in die maanverkenninggeskiedenis bevestig. Tweedens beplan Rusland om 'n maanbasis teen 2031 te vestig, wat verdere verkenning van die maan en sy oorvloedige hulpbronne sal vergemaklik.

2. Hoe het Rusland se vorige maansending misluk?

Rusland se eerste maansending in 47 jaar, bekend as Luna-25, het misluk toe sy ruimtetuig beheer verloor en in Augustus in die maan neergestort het. Ten spyte van hierdie terugslag, bly Rusland vasbeslote om sy maanverkenningspogings voort te sit en uit hul vorige foute te leer.

3. Wat was die Sowjetunie se prestasies in maanverkenning?

Die Sowjetunie het verskeie belangrike mylpale in maanverkenning bereik. In 1959 het die Luna-2-sending die eerste ruimtetuig geword wat die maan se oppervlak bereik het. Toe, in 1966, het die Luna-9-sending die eerste sagte landing ooit op die maan bewerkstellig. Alhoewel Sowjet-ruimtevaarders nooit 'n menslike landing op die maan uitgevoer het nie, was hul bydraes tot maanverkenning baanbrekend.

Bronne:

– [Artikel](https://www.reuters.com/article/space-exploration-russia-idUSKBN2670GG)