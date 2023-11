Rusland het sy visier op 'n baanbrekende missie gerig: om vir die eerste keer in die geskiedenis ruimtevaarders na die maan te stuur. Volgens die staatsnuusagentskap TASS het die Russiese korporasie verantwoordelik vir bemande ruimtevlugte planne onthul vir ruimtevaarders om die Maan binne die volgende dekade te besoek. Hierdie ambisieuse poging sluit die bou van 'n maanbasis in wat in 2031 begin.

Vladimir Solovyov van RKK Energia, die staatskorporasie agter die plan, het 'n konsepvoorstel voorgelê wat Rusland se voornemens beklemtoon om 'n maanlanding te bewerkstellig en 'n basis op die Maan te vestig. Die voorstel beklemtoon die verkenning en benutting van die Maan se hulpbronne.

Terwyl Rusland se onlangse ruimteprogram uitdagings in die gesig gestaar het, soos die mislukking van die Luna-25-ruimtetuig in Augustus, bly die land se vasberadenheid om sy vorige bekwaamheid te herwin sterk. Die Luna-25-sending het ten doel gehad om die eerste ruimtetuig te word wat op die maan se suidpool land, waar wetenskaplikes glo waardevolle elemente en bevrore water kan bestaan. Die ongeluk van die ruimtetuig is toegeskryf aan enjinonderbreking en die lang pouse in Rusland se maanverkenning.

Terwyl die maanlanding deur die Amerikaanse ruimtevaarder Neil Armstrong in 1969 'n ikoniese oomblik in die geskiedenis bly, was dit die Sowjetunie se Luna-2-sending in 1959 wat die eerste keer die maan se oppervlak bereik het. Later, in 1966, het die Luna-9-sending die belangrike prestasie behaal om 'n sagte landing op die maan te maak.

Met hierdie vorige suksesse en die huidige planne vir bemande missies, is Rusland gereed om verdere indrukwekkende bydraes tot ruimteverkenning te lewer. Die visie om 'n maanbasis teen 2031 te vestig, demonstreer Rusland se vasberadenheid om 'n beduidende rol in toekomstige maansendings te speel.

Vrae:

V: Wat beplan Rusland om op die maan te doen?

A: Rusland beplan om in die volgende dekade ruimtevaarders na die maan te stuur en 'n maanbasis teen 2031 te vestig.

V: Wat het die mislukking van Rusland se onlangse maansending veroorsaak?

A: Die Luna-25-ruimtetuig het neergestort weens enjinonderbreking, wat toegeskryf is aan die dekades lange pouse in Rusland se maanverkenning.

V: Wat was die Sowjetunie se prestasies in maanverkenning?

A: In 1959 het die Luna-2-sending die eerste ruimtetuig geword wat die maan se oppervlak bereik het, terwyl die Luna-9-sending die eerste sagte landing op die maan in 1966 bewerkstellig het.

Bronne: TASS, NASA