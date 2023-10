Rusland identifiseer oorsaak van mislukking van Luna-25-maansonde

Die Russiese ruimte-agentskap, Roscosmos, het die oorsaak van die mislukking van hul maansonde, Luna-25, vasgestel. Die sonde het in die maan neergestort tydens 'n maneuver wat bedoel was om 'n landing naby die maan-suidpool op te rig. Aanvanklik het amptenare aangekondig dat die enjins vir 'n langer duur as geskeduleer gevuur het. Verdere ondersoek het egter aan die lig gebring dat 'n beheereenheid aan boord nie daarin geslaag het om die enjins af te skakel nie weens 'n versnellingsmeter wat nie funksioneer nie. Die versnellingsmeter-eenheid was nie geaktiveer nie, wat gelei het tot 'n versuim om die vereiste spoed aan te teken en die aandrywingstelsel te deaktiveer soos bedoel.

Ten spyte van hierdie terugslag, bly Roscosmos verbind tot hul maanverkenningsprogram. Hulle beplan om drie opvolgsendings, Luna-26, Luna-27 en Luna-28, in die komende jare te loods. Die ongeluk van Luna-25 kan selfs hierdie tydlyne versnel, volgens Roscosmos-hoof Yuri Borisov. Hy het gesê dat hulle vasbeslote is om die maanprogram voort te sit en ondersoek die moontlikheid om die bekendstellingsdatums van toekomstige missies te verskuif om vinniger resultate te verkry.

Voorheen was Luna-25 daarop gemik om die eerste sending te wees om in die maan se suidpoolgebied te land, wat glo afsettings van waterys bevat. As gevolg van die mislukking kon Indië se Chandrayaan-3-sending egter hierdie onderskeiding opeis. Chandrayaan-3 het suksesvol naby die maan-suidpool geland net vier dae ná die Luna-25-ongeluk, wat Indië die vierde land maak wat 'n sagte landing op die maan behaal het.

Terwyl die Luna-25-mislukking 'n terugslag vir Rusland se maanverkenning was, bly Roscosmos vasbeslote om voort te gaan met hul ambisieuse program. Hulle gaan voort om te werk om die maan se geheimenisse te verstaan ​​en verder by te dra tot die mensdom se begrip van ons hemelse buurman.

Definisies:

– Roscosmos: Rusland se federale ruimte-agentskap

– Luna-25: Die naam van Rusland se maansonde

– Versnellingsmeter: 'n Toestel wat gebruik word om beweging op te spoor en te meet

- Maanverkenningsprogram: 'n Reeks missies wat daarop gemik is om die maan se oppervlak en sy hulpbronne te verken en te bestudeer

– Chandrayaan-3: Indië se maansending wat suksesvol naby die maan-suidpool geland het