Nuwe ontdekkings in die Orionnewel daag ons begrip van planetêre formasie uit

’n Onlangse studie wat deur sterrekundiges by die Europese Ruimte-agentskap (ESA) gedoen is, het ’n merkwaardige kas van skelm planete in die hart van die Orionnewel onthul. Hierdie planetêre-massa-voorwerpe, wat nie om sterre wentel nie en bekend staan ​​as skelm- of vryswewende planete, is in verrassende getalle gevind, en baie van hulle is in binêre pare aan mekaar gebind, soortgelyk aan sterre.

Die ontdekking van binêre skelmplanete daag ons vorige aannames uit oor hoe hierdie voorwerpe vorm. Normaalweg is binêre stelsels meer kenmerkend van sterre eerder as planete. Die feit dat soveel gepaarde planete gevind is, dui daarop dat hulle deur dieselfde meganismes as sterre kon gevorm het, ondanks hul klein grootte.

Die navorsingspan, onder leiding van die sterrekundige Samuel Pearson, het die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik om die Trapesium-sterregroep in die Orionnewel waar te neem. Deur die digte middelpunt van die tros te ontleed, kon hulle 540 potensiële skelmplanete identifiseer wat in massa wissel van twee keer dié van Saturnus tot 13 keer dié van Jupiter.

Wat hierdie ontdekking nog meer interessant maak, is dat ongeveer 9% van hierdie planetêre-massa-voorwerpe blykbaar in binêre pare is. Dit is hoogs ongewoon, want binêre stelsels is baie minder algemeen onder lae-massa sterre en selfs skaarser onder substellêre voorwerpe soos bruin dwerge.

Die bestaan ​​van hierdie binêre skelmplanete daag ons huidige begrip van planeetvorming uit. Een moontlikheid is dat hulle rondom sterre gevorm het en later geskei is weens interaksies met verbygaande sterre, wat uiteindelik as binêre pare geëindig het. Hierdie verduideliking laat egter meer vrae ontstaan ​​as wat dit beantwoord, aangesien ons bestaande modelle nie hierdie scenario volledig kan verantwoord nie.

Verdere waarnemings en ontledings met behulp van die JWST se Naby-infrarooi-spektrograaf sal uitgevoer word om die aard van hierdie voorwerpe te bevestig en die samestelling van hul atmosfeer te ondersoek. Dit sal waardevolle insigte verskaf oor die vorming en evolusie van skelm planete.

Die ontdekking van binêre skelmplanete in die Orionnewel open nuwe weë vir navorsing en moedig ons aan om ons begrip van planetêre vormingsprosesse te herevalueer. Hierdie bevindings het beduidende implikasies vir velde soos planeetvorming, sterastrofisika en sterrestelsel-evolusie, wat die behoefte aan verdere ondersoek na die fassinerende wêreld van skelm planete beklemtoon.

Vrae:

V: Wat is skelm planete?

A: Skelmplanete of vryswewende planete is planetêre-massa-voorwerpe wat nie om sterre wentel nie.

V: Hoe het sterrekundiges die skelmplanete in die Orionnewel ontdek?

A: Die sterrekundiges het die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik om die digte middelpunt van die Orionnewel waar te neem en 540 potensiële skelmplanete geïdentifiseer.

V: Waarom is die binêre skelmplanete in die Orionnewel betekenisvol?

A: Die bestaan ​​van binêre skelmplanete daag ons huidige begrip van planeetvorming uit en laat vrae ontstaan ​​oor hul oorsprong en hoe hulle gravitasiegebonde bly.