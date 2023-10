Ruimtereise kan 'n bedreiging vir die aarde se osoonlaag inhou, waarsku studie

’n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Canterbury in Christchurch, Nieu-Seeland, gedoen is, dui daarop dat die groeiende belangstelling in ruimteverkenning en verhoogde vuurpyllanserings ’n wesenlike bedreiging vir die Aarde se helende osoonlaag kan inhou. Ten spyte van pogings om die osoonlaag, wat in die verlede grootliks beskadig is weens menslike aktiwiteite, te herstel, kan die ontluikende ruimtebedryf sy herstel belemmer.

Vuurpyle wat in ruimtesendings gebruik word, ontslaan gasse en deeltjies wat skadelik is vir die osoonlaag. Die studie het raketlanseringsdata van die afgelope vyf jaar ontleed en toekomstige neigings in ruimtereise geprojekteer. In hierdie kort tydperk het wêreldwye jaarlikse lanserings van 90 tot 190 toegeneem, met die meerderheid wat in die Noordelike Halfrond plaasgevind het. Die navorsers voorspel dat die wêreldwye ruimtebedryf teen 3.7 $2040 triljoen kan oorskry.

Alhoewel die huidige impak van vuurpyllanserings op die osoonlaag as gering beskou word, beklemtoon die studie dat 'n eskalasie van ruimteaktiwiteite die skade kan vererger. Vuurpylvrystellings stel stowwe vry soos reaktiewe chloor, swartkoolstof en stikstofoksiede, wat almal nadelig is vir die osoon. Die uitwerking van nuwe vuurpylbrandstowwe, soos metaan, moet nog volledig beoordeel word.

Die belangstelling in ruimte-ondernemings groei, met ongeveer 70 nasies en private ruimte-ondernemings wat die toneel betree. Die opkoms van maatskappye soos Virgin Galactic, SpaceX en Blue Origin dui op 'n wêreldwye neiging in ruimteverkenning. Dit is egter noodsaaklik om die potensiële omgewingsimperkussies van sulke pogings in ag te neem.

Die studie dui ook daarop dat Nieu-Seeland die potensiaal het om 'n leiersrol in die ruimtebedryf te aanvaar en globale gesprekke oor volhoubare ruimteverkenning te beïnvloed. Die navorsers stel strategieë vir die ruimtebedryf en die osoonnavorsingsgemeenskap voor, insluitend die opsporing van vuurpylvrystellings, die verskaffing van toeganklikheid tot data vir navorsers, en die oorweging van die impak op die osoon tydens vuurpylontwerp.

Dit is van kardinale belang om volhoubare praktyke in wêreldwye vuurpyllanserings te prioritiseer deur pogings oor lugvaartmaatskappye, wetenskaplikes en regerings te koördineer. Die studie vra vir onmiddellike optrede om te verseker dat vuurpyle nie die voortdurende herstel van die osoonlaag belemmer nie. Die bevindinge van hierdie navorsing word in die Journal of the Royal Society of New Zealand gepubliseer.

Bronne:

- Universiteit van Canterbury

– Tydskrif van die Royal Society of New Zealand