Indië toets ontsnapstelsel suksesvol vir mensgegradeerde bemanningskapsule

Indië het 'n beduidende mylpaal in sy menslike ruimtevlugprogram behaal met die suksesvolle toets van die bemanning se ontsnappingstelsel vir die Gaganyaan-ruimtetuig. Die vlugtoets, wat Saterdag plaasgevind het, het die vuurpylmotors en valskerms gedemonstreer wat die ruimtetuig van 'n mislukte lanseervoertuig sou wegdryf.

Tydens die toets is 'n onbemande weergawe van die Gaganyaan-kapsule bo-op 'n enkelstap-vloeistof-aangedrewe vuurpyl gelanseer. Ongeveer een minuut na lansering is die abortemaneuver geaktiveer, en die kapsule het van die booster geskei om in die see te valskerm. Indiese amptenare was verheug oor die uitslag van die toetsvlug, wat dit as die eerste groot mylpaal in die $1.1 miljard Gaganyaan-program gemerk het.

"Ons het die reis van Gaganyaan begin met hierdie eerste bekendstelling van die toetsvoertuig-aborteervolgorde, en dit sal verskeie kere onder verskillende toestande herhaal word," het Sreedhara Somanath, voorsitter van die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie, gesê. Indië beplan om volgende jaar meer toetse van die lansering-aborteerstelsel uit te voer, sowel as 'n ongeloodsde Gaganyaan-sending in 'n wentelbaan. Die teiken om ruimtevaarders in 'n lae-aarde-baan op die Gaganyaan-ruimtetuig te stuur, is 2025.

Die suksesvolle toets van die bemanning-ontsnapstelsel is 'n belangrike stap vorentoe vir Indië se ambisies in menslike ruimtevlug. Dit demonstreer die land se vermoë om die veiligheid van sy ruimtevaarders tydens lansering en terugkeer scenario's te verseker. Deur sy eie bemande ruimtetuig te ontwikkel, posisioneer Indië homself as 'n belangrike speler in die ruimteverkenningsarena.

Wat is die Gaganyaan-ruimtetuig?

Die Gaganyaan-ruimtetuig is Indië se eerste bemande ruimtetuig wat ontwerp is om ruimtevaarders in 'n lae-aarde-baan te vervoer.

Wat is tydens die vlugtoets getoets?

Die in-vlug-toets het gefokus op die bemanning-ontsnapstelsel, wat vuurpylmotors en valskerms insluit om die ruimtetuig veilig van 'n mislukte lanseervoertuig te skei.

Wat is die tydlyn om ruimtevaarders in 'n wentelbaan op die Gaganyaan-ruimtetuig te stuur?

Indiese amptenare beoog om ruimtevaarders teen 2025 in 'n lae-aarde-baan op die Gaganyaan-ruimtetuig te stuur. Dit sal voorafgegaan word deur nog toetse van die lansering-abortestelsel en 'n ongeloodsde Gaganyaan-sending.