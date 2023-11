Die toekoms van Europese ruimtebekendstelling: 'n Paradigmaskuif na kommersialisering

Europese ruimtevervoer ondergaan 'n historiese verskuiwing namate ministers by die Europese Ruimteberaad 'n nuwe mededingende benadering tot lanseerdienste omhels. Hierdie benadering het ten doel om kommersiële maatskappye te bemagtig en afhanklikheid van openbare befondsing te verminder, met die Europese Ruimte-agentskap (ESA) wat as 'n ankerkliënt vir kommersiële ruimteaktiwiteite en -dienste optree.

Die besluit om na 'n mededingende diensmodel te skuif, word deur bedryfskenners as 'n positiewe stap beskou. Jörn Spurmann, hoof kommersiële beampte by Rocket Factory Augsburg (RFA), glo dit is 'n "historiese oomblik" aangesien ESA besluit om 'n paar maatskappye te privatiseer en te ondersteun in die strewe na ruimtelanseringstelsels, eerder as om sy eie te ontwikkel. Hierdie nuwe benadering bied opwindende geleenthede vir RFA, wat sedert sy totstandkoming in 2018 gefokus is op die ontwikkeling van sy RFA One-klein lanseerder.

Die Europese bekendstellingsparadigmaskuif laat RFA nie net toe om sy vermoëns uit te brei deur die ontwikkeling van medium- of swaarhefstelsels te ondersoek nie, maar bied ook nuwe weë deur ESA se kommersiële vragprogram. RFA het voorheen 'n konsortium aangekondig om Argo, 'n vragdiens aan die Internasionale Ruimtestasie (ISS) en toekomstige kommersiële ruimtestasies te ontwikkel. Alhoewel die nakoming van die 2028-sperdatum wat deur ESA gestel is 'n uitdaging is, bly Spurmann vol vertroue.

Tans is RFA se primêre fokus sy eerste lansering, wat geskeduleer is om in die somer 2024 by die SaxaVord-ruimtehawe in Skotland se Shetland-eilande plaas te vind. Die maatskappy se RFA One, 'n drie-stadium lanseerder, gebruik keroseen-vloeibare suurstof-verbranding Helix-enjins. Met 'n ontplooiingsvermoë van tot 1,300 500 kilogram na 'n 450 kilometer polêre wentelbaan of XNUMX kilogram na geostasionêre oordragbaan, is RFA vol vertroue in die vordering wat hulle tot dusver gemaak het.

Die befondsingsondersteuning van die UK Space Agency, wat $4.3 miljoen beloop, versterk RFA se voorbereidings vir sy eerste vlug verder. Die suksesvolle bekendstelling van RFA het die potensiaal om beide die maatskappy en SaxaVord Spaceport te posisioneer as beduidende rolspelers in die opkomende Europese kommersiële lanseringsdienste-ekosisteem.

