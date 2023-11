Vuurpylpluime op die maan: 'n nader kyk na oppervlakeffekte

Om op die maan te land was nog altyd 'n uitdagende poging, en namate NASA sy visier op verdere maanverkenning deur die Artemis-program stel, word die begrip van die uitwerking van vuurpylpluime op die maanoppervlak 'n deurslaggewende faktor. Met groter en kragtiger landers wat vir toekomstige missies beplan word, word die risiko's wat verband hou met landings- en opstygoperasies aansienlik vergroot.

Die unieke omgewing op die maan, gekenmerk deur lae swaartekrag, geen atmosfeer, en 'n laag fyn stof en rots genaamd maanregoliet, skep 'n komplekse scenario vir ruimtetuie. Terwyl hulle afraak of oplig, stoot hul enjins supersoniese pluime warm gas na die oppervlak, wat intense kragte opwek wat stof opskop en klippe teen hoë spoed uitstoot. Dit hou verskeie gevare in soos visuele obstruksies, stofwolke wat inmeng met navigasie en instrumentasie, en potensiële skade aan die lander en nabygeleë hardeware.

Een kritieke bekommernis is die erosie wat deur hierdie pluime veroorsaak word. Terwyl Apollo-skaal landers nie kraters by landing geskep het nie, moet die gevolge van groter landings nog bepaal word. Daar is onsekerheid oor hoeveel die komende Artemis-sendings se landings die oppervlak sal erodeer en of vinnige kratering in die landingsone die stabiliteit van die lander en die veiligheid van die ruimtevaarders aan boord in gevaar kan stel.

Om 'n beter begrip van hierdie pluim-oppervlak-interaksies (PSI) te kry, het navorsers by NASA se Marshall Space Flight Centre in Huntsville, Alabama, gevorderde sagteware-instrumente ontwikkel. Hierdie instrumente maak akkurate voorspellings van PSI-omgewings moontlik en help met die beoordeling van risiko's vir NASA se toekomstige projekte, insluitend die Human Landing System en Commercial Lunar Payload Services-inisiatief. Hulle is ook noodsaaklik vir die beplanning van sendings na Mars.

Deur die Apollo 12-lander-enjinpluime en hul interaksie met die maanoppervlak te simuleer, kon NASA-wetenskaplikes by Marshall die voorspelde erosie noukeurig ooreenstem met wat werklik tydens landing plaasgevind het. Die simulasies, wat op superrekenaars by NASA se Ames-navorsingsentrum uitgevoer is, het teragrepe data oor 'n paar weke se looptyd gegenereer.

Met hierdie nuwe sagteware-instrumente en insigte verkry uit simulasies, kan NASA proaktief potensiële gevare antisipeer, risiko's vir ruimtetuie en bemanning verminder en die sukses van toekomstige maan- en interplanetêre missies verseker.

FAQ

V: Wat is die Artemis-program?

A: Die Artemis-program is NASA se inisiatief om die maan met menslike en robotmissies te verken, met die doel om 'n volhoubare menslike teenwoordigheid op die maanoppervlak te vestig.

V: Waarom is die begrip van vuurpylpluime belangrik vir maanlandings?

A: Vuurpylpluime wat tydens landings- en opstygoperasies gegenereer word, kan gevare skep soos visuele obstruksies, stofwolke en skade aan die lander en nabygeleë toerusting. Deur die uitwerking daarvan te bestudeer, help dit om veilige en suksesvolle landings te verseker.

V: Wat is skuifspanning?

A: Skuifspanning verwys na die laterale (sywaartse) krag wat oor 'n spesifieke area toegepas word. Dit is 'n hoofoorsaak van erosie aangesien vloeistowwe oor 'n oppervlak vloei.

