Wetenskaplikes haal en dekodeer RNA vir die eerste keer van uitgestorwe Tasmaniese tier

Genetici het 'n groot mylpaal bereik deur die RNA (ribonukleïensuur) van 'n uitgestorwe dier, die Tasmaniese tier, suksesvol te herwin en te dekodeer. Die navorsingspan het RNA van 'n 130 jaar oue thylacine-monster, 'n dier wat ook bekend staan ​​as die Tasmaanse tier, by die Sweedse Natuurgeskiedenismuseum geïsoleer. Hierdie deurbraak is betekenisvol, want hoewel DNS gewoonlik uit fossiele onttrek word, verskaf die onttrekking van RNA meer waardevolle inligting oor die organisme.

RNA dra genetiese inligting en speel 'n deurslaggewende rol in die sintetisering van proteïene en die regulering van selmetabolisme. Deur die RNA te ontleed, kry wetenskaplikes insigte in die biologie en metabolismeregulering van die uitgestorwe spesies. Die span het 'n tilacien-spesifieke mikroRNA-isovorm ontdek wat nie sonder RNA-bewyse bevestig sou gewees het nie.

Die isoleer van RNA uit antieke monsters hou egter beduidende uitdagings in. Anders as DNA, is RNA 'n enkele string en is dit minder stabiel, wat dit geneig maak tot vinnige afbraak. Navorsers moes hul ekstraksiemetode aanpas om met die ouer monster te werk. Hulle het daarin geslaag om miljoene RNA-fragmente uit die tilacien se spier- en velweefsel te onttrek.

Die thylacine, 'n top-roofdier soortgelyk in grootte aan 'n wolf, het uitsterwing in die gesig gestaar as gevolg van menslike aktiwiteite. Europese setlaars het hulle in die 18de eeu tot byna uitsterwing gejag omdat hulle 'n bedreiging vir vee ingehou het. Teen die 20ste eeu het die thylacine net in Tasmanië oorleef. Die laaste bekende individu het in 1936 in 'n Tasmaniese dieretuin gesterf. Ten spyte van pogings om versteekte bevolkings te vind, word die spesie as uitgesterf beskou.

Die studie se bevindinge het potensiële implikasies buite wetenskaplike navorsing. Sommige wetenskaplikes stel daarin belang om die genetiese inligting te gebruik om die thylacine weer op te wek. Alhoewel die RNA-studie nie direk aan hierdie pogings gekoppel is nie, bied dit waardevolle insigte in die spesie se genetiese samestelling, weefselspesifieke geenuitdrukking en potensiële virusinfeksies.

Die onttrekking en dekodering van RNA van 'n uitgestorwe dier maak deure oop vir 'n dieper begrip van die biologie van uitgestorwe spesies en die moontlikheid om hul genome meer akkuraat te rekonstrueer.

