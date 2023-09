Wetenskaplikes onttrek RNA uit uitgestorwe Tasmaniese tier, wat hoop op die opstanding van spesies wek

Wetenskaplikes van die Universiteit van Stockholm het suksesvol RNA van 'n uitgestorwe spesie, die Tasmaanse tier, onttrek en op volgorde bepaal. Hierdie baanbrekende prestasie maak die deur oop vir die moontlikheid om diere wat vroeër gedink is vir ewig verlore te gaan, weer op te wek.

Professor Love Dalen, 'n toonaangewende kenner in evolusionêre genomika, het gesê dat dit die eerste keer is dat RNA van 'n uitgestorwe spesie herwin is. Hy glo dat hierdie ontdekking 'n belangrike stap is in die rigting van die potensiële opstanding van uitgestorwe spesies in die toekoms.

Die navorsingspan kon RNS-molekules onttrek uit 'n goed bewaarde 130 jaar oue Tasmaniese tiermonster wat by die Museum van Natuurgeskiedenis in Swede gewoon het. Deur die vel- en skeletspier-RNA te rekonstrueer, het hulle waardevolle insigte verkry in die genetiese inligting van hierdie uitgestorwe dier.

RNA, 'n belangrike molekule in geenuitdrukking, dra genetiese inligting van die genoom na die res van die sel. Om die ligging en funksie van gene te verstaan, asook hul regulering in verskillende weefsels, is noodsaaklik vir die potensiële opstanding van uitgestorwe diere.

Die Tasmaanse tier, of thylacine, was 'n vleisetende buideldier wat uitgesterf het toe die laaste bekende lewende individu in 1936 in aanhouding gesterf het. Deur die RNA van hierdie bewaarde monster te ontleed, ontsluit wetenskaplikes waardevolle inligting oor hierdie verlore spesie.

Terwyl die opstanding van uitgestorwe diere steeds 'n komplekse proses is wat uitgebreide kennis van DNS en genetiese manipulasie vereis, is die vermoë om RNA uit uitgestorwe spesies te onttrek 'n beduidende deurbraak. Dit bied hoop vir toekomstige pogings om ander uitgestorwe wesens te laat herleef en biodiversiteit te herstel.

Bronne:

– Navorsers van die Universiteit van Stockholm

- AFP