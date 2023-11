Die verhouding tussen rivierplastiek en antibiotiese weerstand

Nuwe navorsing wat in die Verenigde Koninkryk gedoen is, verskaf insig in die potensiële verband tussen plastiekbesoedeling in riviere en die verspreiding van antibiotikaweerstand. 'n Onlangse studie gepubliseer in Microbiome deur navorsers van die Universiteit van Warwick het ontdek dat beide nuwe en afgebreekte plastiek wat in 'n rivier ondergedompel is, opportunistiese "mikrobiese rylopers" gehuisves het, soos Pseudomonas aeruginosa en Acinetobacter baumannii, saam met 'n duidelike stel antibiotika-weerstandsgene (ARGs) . Hierdie bevindinge wek kommer oor die rol van rivierplastiek as 'n reservoir vir antibiotika-weerstandigheid.

Om die potensiële assosiasie tussen rivierplastiek en patogeniese bakterieë sowel as ARG's te ondersoek, het die navorsers stroke laedigtheid poliëtileen (LDPE) in die rivier Sowe, stroomaf van 'n afvalwatersuiweringsaanleg, gedompel. Sommige van die stroke is kunsmatig in 'n oond verweer om natuurlike verweringsprosesse na te boots. Die studie het ook stukke hout as 'n beheeroppervlak ingesluit.

Nadat die mikrobiese gemeenskappe toegelaat is om biofilms op die plastiek- en houtmonsters oor 'n tydperk van een week te vestig, het die navorsers DNS uit hierdie gemeenskappe onttrek en 'n metagenomiese ontleding gedoen. Hulle het die diversiteit van mikrobes op die plastiek- en houtmonsters vergelyk met dié van die omliggende water. Die resultate het aan die lig gebring dat die mikrobiese gemeenskappe op die plastiek en hout soortgelyk aan mekaar was, maar verskil van dié in die watermonsters.

Daar is gevind dat spesies soos Pseudomonas, Acinetobacter en Aeromonas die biofilms op die plastiek- en houtmonsters oorheers, terwyl patogene spesies soos Escherichia, Klebsiella, Salmonella en Streptococcus hoofsaaklik in die watermonsters teenwoordig was. Boonop het die plastiek- en houtmonsters 'n groter oorvloed van ARG's getoon, wat 'n potensiële verband tussen plastiekbesoedeling en antibiotikaweerstandigheid aandui.

Verder het die studie bevind dat die blootstelling van die monsters aan sub-inhiberende antibiotika konsentrasies die voorkoms van hul ooreenstemmende ARG's verhoog het. Elke antibiotika het egter die mikrobiese gemeenskappe verskillend beïnvloed. Hierdie bevindinge dui daarop dat plastiek die horisontale oordrag van ARG's na patogeniese bakterieë kan vergemaklik.

Dit is belangrik om daarop te let dat die presiese gesondheidsrisiko's wat plastiekbesoedeling en die potensiële verspreiding van antibiotika-weerstandige bakterieë inhou, nog ondersoek word. Die studie-outeurs beklemtoon die behoefte aan bykomende assesserings om die patogenisiteit van mikrobes binne die plastisfeer en hul potensiaal om siektes in verskeie organismes te veroorsaak, te evalueer.

Ten slotte werp hierdie navorsing lig op die verband tussen rivierplastiek en antibiotika weerstand. Aangesien riviere elke jaar 'n aansienlike volume plastiekrommel na oseane vervoer, is die rol van plastiek in die huis van antibiotika-weerstandige bakterieë en ARG's 'n groeiende kommer. Toekomstige studies moet daarop fokus om die hele rivier-ekosisteem te ondersoek om die potensiaal daarvan as 'n reservoir vir weerstandbiedende patogene te bepaal.

FAQ

Wat is opportunistiese patogene?

Opportunistiese patogene is mikroörganismes wat tipies nie siektes by gesonde individue veroorsaak nie, maar onder sekere omstandighede patogenies kan word, soos wanneer 'n persoon se immuunstelsel gekompromitteer word.

Wat is antibiotika-weerstandsgene (ARG's)?

Antibiotiese weerstandsgene (ARG's) is genetiese elemente wat bakterieë voorsien van die vermoë om die effekte van antibiotika te weerstaan. Hierdie gene kan tussen bakterieë oorgedra word, wat lei tot die verspreiding van antibiotika weerstandigheid.

Wat is die plastisfeer?

Die plastisfeer verwys na die mikrobiese gemeenskappe wat in akwatiese omgewings koloniseer en met plastiekoppervlaktes in wisselwerking tree.

Wat is metagenomika?

Metagenomics is die studie van genetiese materiaal wat direk uit omgewingsmonsters herwin word, wat navorsers in staat stel om die kollektiewe genomiese inhoud van 'n mikrobiese gemeenskap te ontleed en te identifiseer sonder dat dit nodig is om individuele organismes te kweek.

Bron: [Universiteit van Warwick](https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/plastic_films_in/)