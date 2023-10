'Ring of Fire' Sonsverduistering: 'n Gesig wat die moeite werd is om voor te wag

Die komende ringvormige sonsverduistering hierdie naweek, ook bekend as die "ring van vuur", sal 'n ontsagwekkende gesig wees vir diegene wat gelukkig genoeg is om dit te aanskou. Alhoewel dit dalk nie in die weste van Pennsilvanië sigbaar is nie, sal hierdie verduistering steeds 'n koel gesig wees vir diegene wat helder lug het. Ongelukkig sal wolke en reën Saterdag sigbaarheid na verwagting belemmer.

’n Ringvormige verduistering vind plaas wanneer die maan kleiner as die son lyk, wat ’n ring sonlig om die verduisterde maan skep. Dit is hoekom dit dikwels na verwys word as die "ring van vuur". Die maan bedek egter nooit die son heeltemal nie, anders as 'n totale sonsverduistering waar die maan en die son min of meer dieselfde grootte is, wat daartoe lei dat die son heeltemal uitgesluit word.

Gelukkig, vir diegene in die weste van Pennsilvanië, sal daar weer 'n geleentheid wees om 'n totale sonsverduistering op 8 April 2024 te aanskou. Hierdie seldsame gebeurtenis is beslis die moeite werd om voor te beplan, want dit bied die kans om te sien hoe die maan die son heeltemal verberg. Om uit te vind waar jy die naweek se verduistering oor die Verenigde State kan aanskou, kan jy verwys na die kaart wat deur NASA verskaf is.

