Tien miljoene in die Amerikas om skaars “Ring of Fire” sonsverduistering te aanskou

Tienmiljoene mense in die Amerikas sal eerskomende Saterdag die geleentheid kry om 'n seldsame astronomiese gebeurtenis te aanskou - 'n "ring van vuur" verduistering van die son. Hierdie verskynsel, ook bekend as 'n ringvormige sonsverduistering, vind plaas wanneer die maan presies tussen die Aarde en die son in lyn bring, wat alles behalwe die son se buitenste rand verberg. Dit skep 'n skitterende helder rand om die maan. Die hemelse skouspel sal sigbaar wees langs 'n smal paadjie wat strek van Oregon na Brasilië, wat tot vyf minute duur. Die res van die Westelike Halfrond sal 'n gedeeltelike verduistering ervaar.

Hierdie gebeurtenis dien as 'n voorspel tot 'n totale sonsverduistering wat oor ses maande sal plaasvind. Op 8 April 2024 sal die maan op die perfekte afstand van die Aarde af wees om die son heeltemal te bedek, wat 'n totale verduistering oor Mexiko, die oostelike helfte van die Verenigde State en Kanada sal veroorsaak.

Die pad van die ring van vuurverduistering sal ongeveer 130 myl wyd strek, wat in die Noord-Stille Oseaan begin en die VSA oor Oregon binnegaan. Dit sal dan afwaarts beweeg oor Nevada, Utah, New Mexico en Texas, voordat dit in die Golf van Mexiko uitgaan. Daarna sal dit verskeie lande in Sentraal- en Suid-Amerika deurkruis voordat dit in Brasilië eindig. Die hele verduistering, van begin tot einde, sal tussen 2.5 tot 3 uur by enige gegewe plek duur, met die ring van vuurfase tussen drie tot vyf minute.

Miljoene mense in die Verenigde State alleen leef langs die pad van annulariteit, en baie meer sal 'n gedeeltelike verduistering kan aanskou. Hoe nader mens aan die pad is, hoe meer betekenisvol sal die dekking van die son deur die maan verskyn.

Om die verduistering veilig te sien, is dit van kardinale belang om gesertifiseerde sonsverduisteringbril te dra of alternatiewe metodes soos 'n pengatprojektor te gebruik. Kameras, verkykers of teleskope moet spesiale sonfilters hê om oogskade te vermy.

Terwyl Saterdag se verduistering met verskeie feeste en geleenthede sal saamval, word verwag dat die bevolking van Kerrville, Texas, aansienlik sal toeneem weens sy ligging naby die middel van die verduisteringpad. Die opgewondenheid rondom hierdie gebeurtenis word ook gedryf deur die afwagting van die totale sonsverduistering wat in April 2024 sal plaasvind.

Hierdie seldsame gebeurtenisse bied waardevolle geleenthede vir wetenskaplike studie. NASA en ander organisasies sal talle waarnemings tydens beide verduisterings doen, deur vuurpyle en ballonne te gebruik om data in te samel. Die doel is om die uitwerking van verduisterings op die atmosfeer en ionosfeer beter te verstaan, wat kommunikasiestelsels moontlik kan beïnvloed.

Bronne:

– Die Associated Press