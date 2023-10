Tien miljoene in die Amerikas om skaars “Ring of Fire” sonsverduistering te aanskou

By

Miljoene mense regoor die Amerikas berei hulle voor om Saterdag 'n seldsame hemelse gebeurtenis te aanskou: 'n ringvormige sonsverduistering, ook bekend as 'n "ring van vuur"-verduistering. Soos die maan in lyn is tussen die Aarde en die son, sal dit 'n skitterende skouspel skep, wat die son se lig uitwis, behalwe vir 'n helder, brandende grens rondom die maan se buitenste rand. Hierdie verskynsel sal vir tot vyf minute sigbaar wees langs 'n smal paadjie wat van Oregon na Brasilië strek. Die res van die Westelike Halfrond sal 'n gedeeltelike verduistering ervaar.

Hierdie gebeurtenis dien as 'n voorspel tot 'n totale sonsverduistering wat oor ses maande sal plaasvind, wat regoor Mexiko, die oostelike helfte van die Verenigde State en Kanada sal plaasvind. Anders as die ringvormige verduistering Saterdag, sal hierdie algehele verduistering die son heeltemal bedek vanuit ons perspektief.

Die ringvormige sonsverduistering sal 'n pad van ongeveer 130 myl wyd uitkerf, wat in die Noord-Stille Oseaan begin en die VSA oor Oregon binnegaan. Dit sal dan afwaarts beweeg oor Nevada, Utah, New Mexico en Texas, voordat dit in die Golf van Mexiko uitgaan. Die verduistering sal voortduur oor Mexiko se Yucatan-skiereiland, Sentraal- en Suid-Amerika voor sy grootse finale oor die Atlantiese Oseaan.

Miljoene mense in die VSA alleen woon langs die ringvormige verduisteringpad, met 'n bykomende 68 miljoen binne 200 myl. Inwoners van hierdie gebiede is binne 'n kort entjie se ry om die hemelse belyning te aanskou. Ander streke, insluitend Kanada, Sentraal-Amerika en die grootste deel van Suid-Amerika, sal 'n gedeeltelike verduistering ervaar.

Om hul oë tydens die verduistering te beskerm, moet kykers gesertifiseerde sonsverduisteringbril gebruik, aangesien gewone sonbrille nie voldoende beskerming bied nie. Alternatiewelik kan kykers 'n speldgat-projektor skep deur 'n graankas te gebruik om die verduistering indirek veilig waar te neem. Kameras, verkykers of teleskope benodig spesiale sonfilters om oogskade te voorkom.

Terwyl een vlek van Texas naby San Antonio beide die ringvormige verduistering op Saterdag en die totale verduistering in April sal ervaar, sal baie plekke eers in 2039 nog 'n ring van vuurverduistering sien, en dit sal 2046 wees voordat 'n mens die Amerikaanse Laer 48 kruis. , sal ander dele van die wêreld, soos die suidpunt van Suid-Amerika en Antarktika, soortgelyke gebeure in die komende jare aanskou.

NASA en ander organisasies het talle waarnemings tydens hierdie verduisterings beplan, deur vuurpyle en ballonne te gebruik om wetenskaplike data in te samel. Navorsers hoop om te bestudeer hoe verduisterings die ionosfeer beïnvloed, 'n streek van die atmosfeer wat kommunikasie kan ontwrig.

Ten slotte, miljoene mense regoor die Amerikas sal Saterdag die geleentheid kry om 'n unieke hemelse gebeurtenis te aanskou. Of hulle nou die "ring van vuur" direk kyk of 'n gedeeltelike verduistering ervaar, kykers moet behoorlike voorsorgmaatreëls tref om hul oë te beskerm.