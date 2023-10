'n Skaars gesig: Die 'Ring of Fire' Sonsverduistering om dele van die Wes-Verenigde State te verlig

Berei voor om 'n hemelverskynsel bekend as die 'Ring of Fire' sonsverduistering te aanskou. Dele van die westelike Verenigde State sal op Saterdag 14 Oktober 2023 plaasvind met hierdie skouspelagtige gebeurtenis. Tydens 'n ringvormige sonsverduistering sal die maan homself voor die son posisioneer, sy lig gedeeltelik verberg en 'n briljante ring of ring skep. Anders as 'n totale sonsverduistering waar die maan die son heeltemal blokkeer, is die maan nie groot genoeg om die sonlig tydens 'n ringvormige verduistering heeltemal te verberg nie.

Die verduistering sal sigbaar wees in spesifieke gebiede wat begin met Eugene en Medford in Oregon om 9:15 vm. Die verduistering sal dan waarneembaar wees in Elko, Nevada om 9:22 vm, en later in die suide van Utah. Albuquerque, Roswell, Midland, San Antonio en Corpus Christi is van die ander plekke waar die verduistering sigbaar sal wees. Slegs nou streke van Oregon, Texas, Mexiko, Sentraal-Amerika, Colombia en Brasilië sal egter die volle ring van vuur ervaar. Die res van die aangrensende Verenigde State sal 'n gedeeltelike sonsverduistering kan aanskou.

Ringvormige sonsverduisterings is uiters skaars. Die laaste keer dat die Verenigde State een ervaar het, was op 20 Mei 2012, regoor Texas en Suidwes. Die volgende ringvormige sonsverduistering sal na verwagting in 2046 plaasvind, maar slegs klein gedeeltes van suidelike Oregon, noordelike Kalifornië, uiterste noordweste van Nevada en suidwes van Idaho sal die geleentheid hê om dit te aanskou.

Dit is van kardinale belang om behoorlike voorsorgmaatreëls te tref wanneer jy die verduistering bekyk. Om permanente oogskade te vermy, word dit aanbeveel om beskermende verduisteringbril te dra. Alternatiewelik kan jy 'n "pinhole-projektor" skep om 'n beeld van die son veilig waar te neem of te soek na natuurlike projeksies van lig deur die blare van bome.

Ervaar hierdie seldsame hemelse gebeurtenis en verwonder jou aan die betowerende 'Ring of Fire' sonsverduistering, 'n skouspel wat diegene wat gelukkig genoeg is om dit eerstehands te aanskou sal boei.

