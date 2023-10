'n Seldsame ringvormige sonsverduistering wat in Noord-, Sentraal- en Suid-Amerika voorkom

In die komende maand sal 'n seldsame hemelse gebeurtenis bekend as 'n ringvormige sonsverduistering plaasvind, wat lugkykers in Noord-, Sentraal- en Suid-Amerika die laaste geleentheid bied om hierdie verskynsel vir meer as twee dekades te aanskou. Op 14 Oktober sal die Maan voor die Son verbygaan terwyl dit op sy verste punt van die Aarde af is, wat 'n "ring van vuur"-effek tot gevolg het, waar die Son nie heeltemal bedek is nie.

Die 2023 ringvormige sonsverduistering sal in agt Amerikaanse state sigbaar wees, wat in Oregon begin en in Texas eindig. Dit sal tussen 9.13:12.03 PT en XNUMX:XNUMX nm CT plaasvind, oor die Golf van Mexiko gaan en dan verskeie lande in Sentraal- en Suid-Amerika deurkruis, insluitend Mexiko, Belize, Honduras, Panama, Colombia en Brasilië.

Die verduistering sal begin met 'n gedeeltelike verduistering, soos die Maan oor die Son beweeg, en dan vorder na die annulariteitsfase, waar die ring van vuur-effek vir 'n duur tussen een en vyf minute sigbaar sal wees. Om die vordering van die ringvormige sonsverduistering na te spoor, het NASA 'n interaktiewe kaart geskep wat die presiese tydsberekening van die verduistering tot op die naaste sekonde verskaf.

Dit is belangrik vir diegene wat na die verduistering kyk om gespesialiseerde oogbeskerming te dra wat ontwerp is om die Son waar te neem, aangesien die Maan nie die lig heeltemal sal blokkeer nie. NASA raai nie die gebruik van optiese toestelle, soos kameras, teleskope of verkykers, saam met verduisteringbrille of handheld sonkykers nie, aangesien die gekonsentreerde sonstrale ernstige oogbesering kan veroorsaak.

Terwyl mense in buurlande en state 'n gedeeltelike sonsverduistering sal kan aanskou, sal hulle nie die "ring van vuur"-effek ervaar nie. Die volgende ringvormige sonsverduistering wat die VSA oorsteek, sal na verwagting in 2046 plaasvind, maar 'n totale sonsverduistering sal op 8 April 2024 vanaf Noord-Amerika sigbaar wees.

Bron: NASA se interaktiewe kaart vir die 2023 ringvormige sonsverduistering.