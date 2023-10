Waar om die 'Ring of Fire' ringvormige sonsverduistering regstreekse stroom op YouTube te kyk

Op Saterdag, 14 Oktober 2023, vind 'n merkwaardige astronomiese gebeurtenis bekend as 'n ringvormige sonsverduistering plaas. Tydens hierdie gebeurtenis sal die maan tussen die son en die aarde beweeg, wat 'n verstommende "ring van vuur"-effek skep wat vir meer as vier minute sigbaar sal wees. Hierdie verskynsel sal egter slegs waargeneem word vanaf 'n smal paadjie wat 125 myl wyd strek, van Oregon deur Texas.

Vir diegene buite hierdie pad, insluitend Noord-, Sentraal- en Suid-Amerika (uitgesluit Alaska en die punt van Suid-Amerika), sal 'n gedeeltelike sonsverduistering in verskillende grade sigbaar wees. Dit is belangrik om daarop te let dat behoorlike sonsverduisteringbril nodig is vir veilige besigtiging.

In die geval dat helder lug nie beskikbaar is nie of as jy in 'n streek woon waar die verduistering nie sigbaar sal wees nie, is daar verskeie betroubare bronne waar jy die "ring van vuur" ringvormige sonsverduistering intyds aanlyn kan volg.

Die verduistering is geskeduleer om op 14 Oktober om 15:03 UTC (11:03 vm EDT) te begin met die volle verduistering sigbaar by die eerste plek om 16:10 UTC (12:10 nm EDT). Die "ring van vuur"-effek sal vir 45 minute en 8 sekondes oor die VSA sigbaar wees voordat dit vanaf Sentraal- en Suid-Amerika waargeneem word.

Om die regstreekse stroom van die "ring van vuur" ringvormige sonsverduistering te kyk, is hier 'n paar aanbevole bronne:

1. Timeanddate.com: Hierdie betroubare platform bied lewendige uitsigte van verskeie verduisterings. Hulle sal die hele gebeurtenis vanaf hul mobiele sterrewag wys, lewendige feeds en beelde van sterrekundiges neem, en kundige kommentaar lewer.

2. NASA TV: NASA sal die verduistering regstreeks uitsaai vanaf Albuquerque, New Mexico, en Kerrville, Texas. Hulle het 'n lokprent vir die geleentheid vrygestel, wat op hul webwerf gesien kan word.

3. Lowell Sterrewag: Bekend vir sy lewendige stroom sterrekunde, Lowell Sterrewag, gebaseer in Flagstaff, Arizona, sal regstreekse uitsendings van New Mexico State University se Sunspot Solar Observatory verskaf. Gedeeltelike sonsverduistering-uitsigte sal ook beskikbaar wees vanaf Lowell se eie Giovale Open Deck Observatory.

4. Slooh: Slooh is 'n robotteleskoopdiens wat die kosmos regstreeks via 'n webblaaier stroom. Hulle sal 'n regstreekse sterpartytjie uitsaai met kundige kommentaar en regstreekse teleskoopuitsigte van die verduistering.

5. Exploratorium: In samewerking met NASA, stuur Exploratorium ekspedisies wêreldwyd om sonsverduisterings regstreeks te stroom. Vir die ringvormige sonsverduistering sal hulle regstreekse teleskoopuitsigte vanaf Ely, Nevada, en die Valley of the Gods, Utah, uitsaai. Boonop sal hul regstreekse stroom in Spaans en met sonifikasie beskikbaar wees, wat 'n ouditiewe voorstelling van die verduistering intyds bied.

Hierdie kanale is tydens vorige verduisterings ondersoek, om te verseker dat die strome betroubaar is en afkomstig is van betroubare bronne soos sterrekundiges, sterrewagte en toegewyde verduistering-entoesiaste.

Dus, selfs al kan jy nie die “ring van vuur” ringvormige sonsverduistering persoonlik aanskou nie, kan jy steeds die ontsagwekkende skoonheid daarvan ervaar deur hierdie lewendige strome. Onthou om die bronne se webwerwe na te gaan vir die jongste opdaterings oor die regstreekse uitsendings.

Bronne:

– Timeanddate.com

– NASA TV

– Lowell Sterrewag

– Sloeg

– Exploratorium