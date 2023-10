Sonsverduistering sal op 14 Oktober 2023 oor Noord-Amerika voorkom

By

Op Saterdag, 14 Oktober, sal 'n sonsverduistering oor Noord-Amerika voorkom. Die verduistering sal ringvormig wees, wat beteken dat die maan nie die son heeltemal sal uitsluit nie, wat 'n "ring van vuur"-effek vir kykers langs die donkerste deel van die pad sal skep. Die verduistering sal oor die Stille Oseaan wes van Vancouver-eiland begin en suidoos volg, wat in Oregon landval. Dit sal dan sewe ander Amerikaanse state deurkruis voordat dit na Mexiko en Suid-Amerika beweeg.

In Kanada sal die verduistering 'n gedeeltelike verduistering wees. Verskillende streke sal verskillende vlakke van sigbaarheid ervaar. Vancouver en BC se Okanagan-streek sal ongeveer 80% van die verduistering sien, terwyl Calgary ongeveer 70% sal sien, Regina 60%, Winnipeg 50%, Toronto 30%, Montreal 20% en die Atlantiese provinsies 10%.

Om die verduistering direk te sien sonder behoorlike oogbeskerming is nie veilig nie, aangesien dit ernstige oogbesering kan veroorsaak. Gespesialiseerde oogbeskerming wat ontwerp is vir sonkragbesigtiging word aanbeveel. Daar word ook gewaarsku om nie die verduistering deur 'n kameralens, verkyker of 'n teleskoop sonder 'n spesiale-doel sonfilter te sien nie.

'n Interaktiewe kaart van die verduistering se pad is aanlyn beskikbaar vir diegene wat belangstel om sy baan te volg. Hotelle langs die pad van die verduistering bespreek reeds, so dit word aangeraai om vooraf verblyf te verseker as jy beplan om te reis om die verduistering te sien.

