Maak gereed vir die gedeeltelike ringvormige verduistering in Noord-Amerika

Ontarians sal 'n gedeeltelike ringvormige verduistering op 14 Oktober ervaar, wat ongeveer twee uur duur. Tydens hierdie verskynsel sal die maan nader aan die son wees, wat dit kleiner laat lyk en 'n "ring van vuur" in die lug skep. Terwyl 'n totale verduistering die son heeltemal bedek, bedek 'n gedeeltelike ringvormige verduistering dit net gedeeltelik.

Die donkerste lug tydens die verduistering sal aan die weskus van die VSA gesien word, vanaf die Stille Oseaan. Vancouver sal sowat 79 persent van die son sien wat deur die maan se skadu bedek is. In Toronto sal ongeveer 27 persent van die son bedek wees, met die piekbedekking om ongeveer 1:XNUMX

Verduisterings kan 'n impak op die omgewing en atmosfeer hê. Pierre Langlois, die bestuurder van die Kanadese Ruimte-agentskap se Space Astronomie and Planetary Exploration Missions, verduidelik dat 'n verbygaande verduistering 'n mini-nag skep, wat veroorsaak dat wild wakker word soos hulle sien dit is nag.

Baie mense het 'n groter belangstelling in amateur-sterrekunde getoon, wat gelei het tot 'n toename in die verkoop van verduistering-kyk-sonbrille en ander gesertifiseerde kyktoerusting. Dit is egter belangrik om daarop te let dat dit nie veilig is om direk na die son te kyk tydens 'n ringvormige verduistering nie. Gereelde sonbrille sal nie voldoende beskerming bied nie, en om die son sonder behoorlike toerusting te kyk, kan ernstige oogbesering veroorsaak.

As jy nie gesertifiseerde kyktoerusting het nie, is die bou van jou eie projektor ’n veilige manier om die verduistering te ervaar. Onthou om nooit direk na die son te kyk sonder behoorlike beskerming nie.

Die volgende verduistering, 'n totale verduistering, sal op 8 April 2024 plaasvind. Dit sal deur Mexiko, die VSA en Oos-Kanada gaan.

Definisies:

– Gedeeltelike ringvormige verduistering: Wanneer die maan nader aan die son is, laat dit kleiner lyk en skep 'n "ring van vuur" in die lug.

– Totale Verduistering: Wanneer die maan die son heeltemal bedek.

– Verduistering-kyk-sonbril: Spesiale-doel-sonbril wat ontwerp is om oë tydens sonsverduisterings te beskerm.