Komende hemelse gebeurtenisse om te kyk: ringvormige verduistering en totale sonsverduistering

Oor die volgende paar maande sal twee buitengewone hemelse gebeurtenisse kykers regoor die Amerikas boei. Op 14 Oktober 2023 sal daar 'n "ring van vuur" ringvormige verduistering wees, gevolg deur 'n totale sonsverduistering op 8 April 2024. Beide gebeure sal plaasvind soos die maan tussen die Aarde en die son verbygaan, wat aan toeskouers 'n merkwaardige gesig sal bied. .

Terwyl die totale sonsverduistering meer aandag trek as gevolg van die belofte van totaliteit, is daar ook 'n groeiende belangstelling in gebiede langs die pad van die ringvormige verduistering. Motordeelwebwerf Turo het 'n toename in motorbesprekings opgemerk in groot stede wat in die ringvormige verduistering se pad geleë is, soos Oregon, New Mexico en Texas. Net so het Booking.com 'n toename in soektogte na San Antonio, Texas, die grootste Amerikaanse stad in die ringvormige verduistering se pad, gerapporteer.

Tydens die ringvormige verduistering, wat aan die Oregon-kus begin en in Texas eindig, sal die maan meer as 90% van die son se oppervlak bedek, wat 'n "ring van vuur"-effek skep wanneer dit met 'n beskermende bril bekyk word. Die pad van die verduistering gaan voort deur Sentraal- en Suid-Amerika voordat dit met sonsondergang oor die Atlantiese Oseaan eindig.

Alhoewel dit nie so donker soos 'n totale sonsverduistering is nie, bied die ringvormige verduistering 'n paar unieke waarnemings. Professor Mark Littmann stel voor dat die lug ongewone kleure kan aanneem, en daar kan 'n effense verkoelende effek wees. Hierdie gebeurtenis dien as 'n voorskou vir die hoogs verwagte 2024 totale sonsverduistering, wat beskou word as die toonbeeld van verduistering.

Om 'n ringvormige verduistering te sien is 'n seldsame geleentheid, aangesien die volgende een oor die aangrensende Verenigde State eers in 2046 sal plaasvind. Vir diegene in die verduistering se pad wat 'n duidelike uitsig kry, dien die "ring van vuur" as 'n boeiende herinnering aan ons plek in die heelal.

Vir fotograwe wat daarin belangstel om wyehoekskote van die verduisterde son vas te vang, is Utah se nasionale parke, insluitend Bryce Canyon Nasionale Park en Grand-Staircase Escalante Nasionale Monument, ideale liggings. Navajo-stamparke, soos Monument Valley, sal egter tydens die ringvormige verduistering gesluit wees weens hul heilige betekenis.

In New Mexico bied beide Albuquerque en Roswell uitstekende uitkykpunte om die ringvormige verduistering waar te neem. In hierdie stede kan kykers die geleentheid vanaf 'n hoë hoogte ervaar, wat 'n unieke perspektief bied.

Hierdie komende hemelse gebeurtenisse bied 'n kans vir reisigers en sterrekunde-entoesiaste om die skoonheid en wonder van die heelal op 'n werklik merkwaardige manier te aanskou.

Definisies:

– Ringvormige verduistering: ’n Soort sonsverduistering wat plaasvind wanneer die maan die son se middelpunt bedek en ’n ring sonlig om sy kante sigbaar laat.

– Totale sonsverduistering: ’n Soort sonsverduistering waar die maan die son heeltemal bedek en ’n skaduwee op Aarde gooi.

Bronne:

– CNN: https://www.cnn.com/travel/article/annular-solar-eclipse-2023-destinations/index.html