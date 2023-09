Sterrekundiges ontdek onverwagte massaverlies in ontplofbare ster

'n Onlangse waarneming van 'n supernova in die Pinwheel Galaxy het aan die lig gebring dat die ster onverwags 'n aansienlike hoeveelheid massa verloor het voor sy ontploffing. Die ontploffing, bekend as SN 2023ixf, het in Mei plaasgevind en is deur die Japannese amateur-sterrekundige Kōichi Itagaki opgespoor. Amateur-sterrekundiges regoor die wêreld het vinnig aangesluit om die supernova waar te neem weens sy nabyheid aan die aarde. Die Harvard–Smithsonian Sentrum vir Astrofisika (CfA) het ook in die supernova belang gestel en opvolgwaarnemings met behulp van professionele teleskope gedoen.

Die waarnemings het aan die lig gebring dat SN 2023ixf 'n tipe II supernova was, wat beteken dat dit 'n ster met meer as agt keer die massa van die son behels het. Wat egter ongewoon aan hierdie supernova was, was die afwesigheid van 'n "skokuitbreking" in sy ligkurwe. Normaalweg kom hierdie ligflits vroeg in die supernova se evolusie voor soos die ontploffingsgolf deur die ster se oppervlak breek. In die geval van SN 2023ixf is die skokuitbreking aansienlik vertraag, wat die teenwoordigheid van digte materiaal van onlangse massaverlies voorstel.

Verdere ontleding van die waarnemings het getoon dat die ster 'n massa naby dié van die son verloor het in die laaste jaar voor sy ontploffing. Hierdie massaverlies het 'n stowwerige wolk van uitgeworpe stermateriaal rondom die ster geskep, waardeur die supernova-skokgolf moes gaan voordat dit sigbaar word. Die nabyheid van die uitgeworpe materiaal aan die ster het die vertraagde skokuitbreking verklaar.

Die waarnemings van SN 2023ixf verskaf waardevolle insigte oor die gedrag van massiewe sterre in die laaste jare van hul lewens. Deur supernovas in hul vroeë stadiums te bestudeer, kan sterrekundiges die prosesse wat tot 'n ster se ontploffing lei, beter verstaan. Die bevindinge dui ook daarop dat massaverlies 'n deurslaggewende rol speel in die onstabiliteit van massiewe sterre.

Oor die algemeen werp hierdie ontdekking lig op die enigmatiese einddae van massiewe sterre en beklemtoon die belangrikheid van noue en vroeë waarneming van supernovas.

Bronne:

– Bron artikel: [bron]

– Harvard-Smithsonian Sentrum vir Astrofisika (CfA)