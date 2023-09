Nuwe insigte in antimaterie: demonstreer die gravitasie-interaksie

Wetenskaplikes by die Europese Sentrum vir Kernnavorsing (CERN) het 'n eksperiment uitgevoer wat vir die eerste keer demonstreer dat antimaterie op dieselfde manier as gewone materie op swaartekrag reageer. Die eksperiment het die antimaterie-eweknie van waterstof, bekend as antiwaterstof, behels. Deur magnetiese velde te verminder wat aanvanklik die antiwaterstof vasgevang het, het die navorsers waargeneem dat dit onder die invloed van swaartekrag val. Hierdie resultaat stem ooreen met die fisikus Albert Einstein se teorie van algemene relatiwiteit, wat alle materie met ekwivalensie behandel.

Antimaterie, wat dieselfde massa as gewone materie besit, maar 'n teenoorgestelde elektriese lading het, is 'n geheimsinnige tweeling van gewone materie. Dit word natuurlik op Aarde geproduseer deur die botsing van kosmiese strale met atome in die atmosfeer. Antimaterie vernietig egter vinnig by kontak met materie. Die vervaardiging en bestudering van antimaterie vereis dus gekontroleerde toestande, soos in die CERN-eksperiment.

Hierdie eksperiment sluit teorieë uit wat beweer dat antimaterie styg, of anti-swaartekrag vertoon, in die Aarde se gravitasieveld. Die bevinding ondersteun die beginsel van ekwivalensie in Einstein se teorie, wat daarop dui dat antimaterie op dieselfde manier as materie op gravitasiekragte moet reageer. Dit is 'n belangrike mylpaal in die studie van antimaterie, wat bydra tot 'n beter begrip van sy gedrag en die misterie van sy skaarsheid in die waarneembare heelal.

Ten spyte van die voorspellings van gelyke hoeveelhede materie en antimaterie wat tydens die Oerknal geproduseer word, is daar 'n oorweldigende oorvloed van materie en 'n byna afwesigheid van natuurlik voorkomende antimaterie. Die redes vir hierdie ongelykheid bly onduidelik en bly 'n belangrike vraag in fisika.

Ten slotte bied hierdie baanbrekende eksperiment waardevolle insigte oor die eienskappe van antimaterie en die verhouding daarvan met swaartekrag. Dit demonstreer dat antimaterie volgens die wette van swaartekrag optree, wat die voorspellings van Einstein se teorie van algemene relatiwiteit bevestig.

Bronne:

- Aard (bronartikel)