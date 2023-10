Toer deur die sonnestelsel teen die spoed van lig

Stel jou voor of jy teen die spoed van lig kan reis en 'n toer deur ons uitgestrekte sonnestelsel kan neem. Dit is presies wat die kortfilm “Riding Light” jou toelaat om te doen. Hierdie video van 45 minute, geskep deur Alphonse Swinehart, neem jou op 'n reis van die son na Jupiter, wat die ongelooflike afstande en uitgestrektheid van ons sonnestelsel ten toon stel.

In die video beweeg 'n enkele foton van lig vanaf die son na die buitenste dele van ons sonnestelsel. Terwyl jy kyk, rits die eerste vier planete binne minder as 13 minute verby. Dan kry jy 'n blik op Vesta, die helderste asteroïde in die asteroïdegordel. Asteroïdes Ceres en Pallas volg kort daarna, met 'n breek van drie minute voordat Hygiea verskyn. Uiteindelik stel u in vir die wag terwyl u Jupiter en sy Galilese satelliete nader.

Dit is belangrik om daarop te let dat die video by Jupiter eindig, maar as jy sou voortgaan, sal dit nog 35 minute neem om Saturnus te bereik, en selfs langer om die buitenste planete te bereik.

Een van die merkwaardige aspekte van die video is hoe dit die groot afstande in ons sonnestelsel demonstreer. Lig, die stof wat die vinnigste in die heelal beweeg, neem meer as 'n halfuur om Jupiter van die son af te bereik. Dit illustreer net hoe groot en uitgestrekt ons sonnestelsel werklik is.

As jy 'n ruimte-entoesias is, kan jy ook ander videotoere deur die sonnestelsel geniet. Hubble se Grand Tour vertoon byvoorbeeld die reusagtige planete, terwyl 'n virtuele toer deur die Internasionale Ruimtestasie 'n unieke blik op die lewe in die ruimte bied. Jy kan ook 'n toer van eksoplanete, die maan in 4K neem, of 'n vergelyking van asteroïdegroottes sien.

Sit dus terug, ontspan en begin op 'n virtuele reis deur ons sonnestelsel teen die spoed van lig. Dit is 'n ontsagwekkende ervaring wat jou in verwondering sal laat oor die uitgestrektheid en skoonheid van ons kosmiese woonbuurt.

Bronne:

– “Riding Light: Tour the sonne system” deur Alphonse Swinehart

– EarthSky (redakteurs)