Die APEP-sending: Verstaan ​​die effekte van sonsverduisterings op die Ionosfeer

Wetenskaplikes van die Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP)-sending, gelei deur Aroh Barjatya, gaan die impak van sonsverduisterings op die boonste atmosfeer bestudeer. Tydens 'n ringvormige sonsverduistering op 14 Oktober sal waarnemers sien hoe die son tot slegs 10% van sy normale helderheid verdof, wat 'n "ring van vuur"-effek tot gevolg het soos die maan die son bedek. Op 'n hoogte van 50 myl en hoër word die ionosfeer, 'n laag in die atmosfeer waar UV-strale elektrone van atome skei om ione en elektrone te vorm, geëlektrifiseer.

Die konstante energie van die son keer dat hierdie deeltjies regdeur die dag herkombineer. Tydens 'n sonsverduistering, wanneer die sonlig vinnig verminder en dan weer verskyn, ervaar die temperatuur en digtheid van die ionosfeer skerp skommelinge, wat veroorsaak dat golwe daardeur voortplant. Hierdie verskynsel word vergelyk met 'n motorboot wat deur 'n dam gaan en rimpelings skep wat na buite voortplant.

Om 'n beter begrip van hierdie effekte te kry, beplan die APEP-span om drie vuurpyle agtereenvolgens te lanseer: een voor die hoogtepunt van die verduistering, een tydens die hoogtepunt en een na die verduistering. Hierdie vuurpyle sal wetenskaplike instrumente dra om veranderinge in elektriese en magnetiese velde, digtheid en temperatuur te meet. As dit suksesvol is, sal hierdie metings die eerste gelyktydige waarnemings wees wat vanaf verskeie plekke in die ionosfeer tydens 'n sonsverduistering geneem word.

Benewens die vuurpylmetings, sal grondgebaseerde waarnemings data oor ionosferiese digtheid en neutrale windmetings insamel. Die Massachusetts Institute of Technology se Haystack Observatory sal radar gebruik om versteurings in die ionosfeer verder weg van die pad van die verduistering te meet. Verder sal 'n span van Embry-Riddle Lugvaartkundige Universiteit elke 20 minute hoë hoogte weerballonne ontplooi om weerveranderinge te meet soos die verduistering vorder.

Die APEP-vuurpyle sal aanvanklik in New Mexico gelanseer word en sal later op 8 April 2024 vanaf NASA se Wallops-vlugfasiliteit in Virginia herbekendgestel word, wat saamval met 'n totale sonsverduistering wat die Verenigde State van Texas na Maine deurkruis.

Bronne:

– Aroh Barjatya [1]

– Embry-Riddle Aeronautical University [2]

– Massachusetts Institute of Technology se Haystack Observatory [3]

