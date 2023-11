Nuwe insigte in die Kondo-effek: direkte waarneming in enkel kunsmatige atoom

’n Baanbrekende ontdekking deur ’n span fisici aan die Universiteit van Keulen het uiteindelik die langdurige raaisel van die Kondo-effek gekraak. Deur 'n nuwe eksperimentele tegniek te gebruik, het hulle hierdie verskynsel suksesvol in 'n enkele kunsmatige atoom waargeneem, wat 'n beduidende deurbraak in gekondenseerde materiefisika beteken.

In die verlede was dit uitdagend om die Kondo-effek direk waar te neem as gevolg van die beperkings van bestaande meettegnieke. Die internasionale navorsingspan, gelei deur dr. Wouter Jolie by die Universiteit van Keulen se Instituut vir Eksperimentele Fisika, het egter hierdie struikelblok oorkom deur 'n unieke benadering te gebruik. Hulle het die Kondo-effek bestudeer in 'n kunsmatige orbitaal geleë binne 'n eendimensionele draad wat bo 'n grafeenvel sweef.

Die Kondo-effek vind plaas wanneer elektrone wat deur 'n metaal beweeg, 'n magnetiese atoom teëkom. Die atoom se spin, of magnetiese pool, beïnvloed die gedrag van hierdie elektrone, wat veroorsaak dat hulle naby die atoom saamgroepeer. Hierdie kollektiewe gedrag, bekend as die Kondo-resonansie, vorm 'n unieke veelliggaam-toestand.

Deur 'n skandeertonnelmikroskoop te gebruik, wat atoomresolusiebeelding moontlik maak, kon die navorsers die Kondo-effek met ongekende presisie opspoor en meet. Die skandeertonnelmikroskoop gebruik 'n skerp metaalnaald om elektrone te meet.

Een sleutelbevinding van hul navorsing is dat die Kondo-effek verder strek as metale wat met magnetiese atome in wisselwerking tree. Die span het ontdek dat die eendimensionele drade in hul studie ook hierdie verskynsel vertoon. Die vasgevang elektrone in die drade vorm staande golwe, wat herinner aan verlengde atoomorbitale, en ondergaan resonante oorgange met die elektronsee.

Die verifikasie van die Kondo-effek is verder ondersteun deur teoretiese voorspellings wat deur bekende kenners op die gebied van Kondo-fisika gemaak is. Professor Dr. Achim Rosch van die Universiteit van Keulen en Dr. Theo Costi van Forschungszentrum Jülich het met die navorsingspan saamgewerk en uiteindelik die eksperimentele data bekragtig.

Hierdie deurbraak maak nuwe moontlikhede oop om ander eksotiese verskynsels met behulp van magnetiese drade te ondersoek. Die span beplan om die skepping van baie-liggaamtoestande wat uit ander kwasideeltjies as elektrone ontstaan, te ondersoek deur hul eendimensionele drade op supergeleiers of kwantumspin-vloeistofmateriale te plaas. Hierdie navorsing kan lei tot 'n dieper begrip van die fassinerende toestande van materie wat uit hierdie interaksies ontstaan.

Ten slotte, die direkte waarneming van die Kondo-effek in 'n enkele kunsmatige atoom bring ons nader aan die ontrafeling van die geheimenisse van gekondenseerde materie-fisika. Die vermoë om hierdie verskynsels te bestudeer en te manipuleer, maak nuwe weë oop vir die ondersoek van nuwe toestande van materie en kan implikasies hê vir toekomstige tegnologiese vooruitgang.

Vrae:

V: Wat is die Kondo-effek?

A: Die Kondo-effek verwys na die hergroepering van elektrone in 'n metaal wat veroorsaak word deur die teenwoordigheid van magnetiese onsuiwerhede. Dit lei tot die vorming van 'n kollektiewe veelliggaamstaat bekend as die Kondo-resonansie.

V: Hoe is die Kondo-effek in 'n enkele kunsmatige atoom waargeneem?

A: Die navorsingspan het 'n skandeertonnelmikroskoop gebruik wat atoomresolusiebeelding moontlik maak. Hierdie eksperimentele tegniek het hulle in staat gestel om die Kondo-effek direk in 'n kunsmatige orbitaal binne 'n eendimensionele draad te meet en te visualiseer.

V: Wat is die potensiële implikasies van hierdie ontdekking?

A: Hierdie deurbraak verskaf waardevolle insigte in die gedrag van materie op die nanoskaal en maak nuwe moontlikhede oop vir die ondersoek van eksotiese verskynsels. Die vermoë om die Kondo-effek te verstaan ​​en te manipuleer, kan toepassings in toekomstige tegnologieë hê.