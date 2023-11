Verken die onsienlike: hoe Sentinel-1-satelliete en KI ysbergkartering revolusioneer

Satelliete is lank reeds vereer vir hul tegnologiese bekwaamheid, en help ons in verskeie pogings soos weervoorspelling, opsporing van klimaatsverandering en wêreldwye navigasie. Hulle vermoëns strek egter verder as ons wildste verbeelding. Een so 'n wonder is die Sentinel-1-satelliet, wat 'n asemrowende spoed het wat hom in staat stel om ysberge in 'n skamele 0.01 sekondes te karteer—'n verbysterende 20 keer vinniger as die gemiddelde oogwink!

Om die beweging en impak van ysberge in die Antarktika te verstaan, is nie net noodsaaklik vir die monitering van seevlakke nie, maar ook om die breër implikasies op oseaanfisika, chemie, biologie en maritieme bedrywighede te begryp. Tradisionele satellietkameras staar egter uitdagings in die gesig om tussen ysberge, see-ys en wolke te onderskei, aangesien hulle almal wit lyk in standaardbeelde. Dit is waar Sentinel-1 se radartegnologie inkom, wat 'n innoverende oplossing bied.

Sentinel-1 se radartegnologie stel die satelliet in staat om die helder voorkoms van ysberge te kontrasteer teen die donkerder agtergrond van die see en see-ys, wat dit makliker maak vir menslike karteringpogings, asook die weg baan vir kunsmatige intelligensie (KI) om by te dra tot die proses. Deur uitgebreide navorsing en ontwikkeling het wetenskaplikes 'n KI-aangedrewe neurale netwerk ontwerp wat in staat is om die omvang van ysberge akkuraat te karteer, ongeag seetoestande, kuslyne of kleiner ysformasies.

Met behulp van die U-Net-ontwerp, wat beelde as insette gebruik om voorwerpe te klassifiseer en hul ligging en grootte te identifiseer, ontleed hierdie KI-aangedrewe netwerk die hele beeld om ongeëwenaarde akkuraatheid en spoed te bereik. Om die stelsel op te lei, is 'n groot datastel van ysbergbeelde van 2014 tot 2020 saamgestel, bestaande uit 15 tot 46 beelde per ysberg oor verskillende seisoene. Die KI-algoritme het voortdurend sy voorspellings geëvalueer en konfigurasieparameters aangepas op grond van die verskille tussen sy voorspellings en handmatige invoer.

Die resultaat? 'n Merkwaardige algoritme met 'n verbysterende 99% akkuraatheidskoers, wat in staat is om ysberge wat wissel van 54 tot 1052 vierkante kilometer in net 0.01 sekonde akkuraat te karteer. Die era van arbeidsintensiewe en tydrowende ysbergkartering is deur KI getransformeer, wat ongekende geleenthede bied om ons begrip van die manjifieke Antarktiese omgewing te verdiep.

