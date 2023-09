'n Revolusionêre X-straalmikroskoop onthul klankgolwe op die atoomskaal

Navorsers by die Departement van Energie se SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford Universiteit en Denemarke Tegniese Universiteit het 'n baanbrekende X-straalmikroskoop ontwikkel wat in staat is om klankgolwe direk op die atoomskaal binne 'n kristalrooster waar te neem. Hierdie mikroskoop het die potensiaal om die studie van ultravinnige veranderinge in materiale en hul gevolglike eienskappe te revolusioneer.

Die span het die X-straalmikroskoop gebruik om die subtiele vervormings binne 'n diamantkristal af te beeld wat deur klankgolwe en defekte veroorsaak word. Deur die ultravinnige en ultrahelder pulse wat by SLAC se Linac Coherent Light Source beskikbaar is, te benut, kon hulle hierdie atoomskaal vibrasies intyds waarneem.

Die navorsers het 'n spesiale X-straal-lens langs die afgebuigde straal geplaas om die perfek gepakte gedeelte van die kristal uit te filter en te fokus op die vervormings wat deur die klankgolf veroorsaak word. Dit het hulle in staat gestel om te beeld hoe 'n ultravinnige laser sy energie in hitte oordra deur opeenvolgende refleksies van die buite-ewewig klankgolf van die kristal se oppervlaktes af.

Hierdie deurbraak maak nuwe moontlikhede oop om vinnige veranderinge in materiaal te bestudeer sonder om skade te veroorsaak. Dit bied 'n unieke geleentheid om te verstaan ​​hoe seldsame gebeurtenisse en gelokaliseerde stimuli binne 'n rooster lei tot makroskopiese veranderinge in materiale. Deur die veranderinge op atoomvlak te bestudeer, kan wetenskaplikes insigte kry in transformasies, smeltprosesse en chemiese reaksies in materiale op tydskale wat voorheen ontoeganklik was.

Die implikasies van hierdie X-straalmikroskoop strek oor verskeie dissiplines, insluitend materiaalwetenskap, fisika, geologie en vervaardiging. Dit bied 'n nuwe vlak van detail en begrip van die onderliggende meganismes wat die gedrag van materiale beheer. Met hierdie kennis kan wetenskaplikes meer gevorderde materiale ontwikkel met pasgemaakte eienskappe vir spesifieke toepassings.

Hierdie navorsing verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in ons vermoë om materiaal op atoomvlak te bestudeer en te manipuleer. Die X-straalmikroskoop bring ongekende duidelikheid en resolusie na die veld, wat wetenskaplikes in staat stel om nuwe grense te verken en die geheimenisse van materiaal op 'n fundamentele vlak te ontsluit.

Bronne:

– Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe (2023)

– Departement van Energie se SLAC National Accelerator Laboratory

- Stanford Universiteit

– Denemarke Tegniese Universiteit