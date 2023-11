Navorsers ontwikkel arseen-gelegeerde fosfor nanoribbons om toestel prestasie te verbeter

Navorsers by University College London (UCL) het 'n beduidende deurbraak op die gebied van nanomateriale gemaak. Hulle het een-atoom-dik linte ontwikkel wat bestaan ​​uit fosfor wat met arseen gelegeer is, wat die potensiaal het om die werkverrigting van verskeie toestelle, insluitend batterye, superkapasitors en sonselle, aansienlik te verbeter.

Fosfor nanoribbons is vir die eerste keer deur die span by UCL in 2019 ontdek. Sedertdien is hulle beskou as 'n "wondermateriaal" met die potensiaal om 'n groot verskeidenheid toepassings te revolusioneer. Suiwer fosformateriale het egter beperkte geleidingsvermoë, wat die gebruik daarvan in sekere toestelle beperk.

In hul jongste studie wat in die Journal of the American Chemical Society gepubliseer is, het die navorsers bevind dat deur klein hoeveelhede arseen by die fosfor-nanolinte te voeg, hulle hul geleidingsvermoë by temperature bo -140°C aansienlik kon verbeter. Hierdie deurbraak het nie net die nuttige eienskappe van die fosfor-alleen-linte behou nie, maar het ook nuwe moontlikhede oopgemaak vir energieberging, naby-infrarooi detektors wat in medisyne gebruik word, en selfs kwantumrekenaars.

Die navorsingspan glo dat dieselfde tegniek toegepas kan word om legerings te skep wat fosfor met ander elemente soos selenium of germanium kombineer. Hierdie veelsydigheid in legering maak 'n wêreld van moontlikhede oop om die eienskappe van hierdie nanomateriale te beheer en hul potensiële toepassings uit te brei.

Die produksieproses van hierdie arseen-fosfor-nanolinte behels die vermenging van kristalle wat uit velle fosfor en arseen gevorm is met litium wat in vloeibare ammoniak opgelos is. Hierdie mengsel ondergaan 'n reeks chemiese reaksies, wat lei tot die vorming van linte met 'n paar lae hoog, 'n paar mikrometer lank en tientalle nanometer breed. Een van die sleutelkenmerke van hierdie nanoribbons is hul hoë "gatmobiliteit", wat die doeltreffendheid van elektriese stroomvloei verbeter.

Die navorsers voorsien dat hierdie nanorlinte op skaal in 'n vloeibare vorm vervaardig kan word, wat hulle koste-effektief maak en geskik is vir 'n wye reeks toepassings. Hul ongelooflike potensiaal om die werkverrigting van toestelle op die gebied van energieberging en sonenergie te verbeter, kan die weg baan vir aansienlike vooruitgang in hernubare tegnologieë.

FAQ

Wat is fosfor nanoribbons?

Fosfor-nanolinte is een-atoom-dik linte wat uit fosforatome bestaan. Hulle het unieke eienskappe wat hulle aantreklik maak vir verskeie toepassings, insluitend energieberging en sonselle.

Hoe verbeter arseen-gelegeerde fosfor nanoribbons toestel se werkverrigting?

Deur klein hoeveelhede arseen by fosfornanolinte te voeg, word hul geleidingsvermoë aansienlik verbeter. Hierdie verbetering maak voorsiening vir beter energieberging in batterye, verhoogde doeltreffendheid in sonselle, en potensiële toepassings in kwantumrekenaars en mediese detektors.

Kan fosfor-nanolinte met ander elemente gekombineer word?

Ja, navorsers glo dat fosfor-nanolinte met ander elemente soos selenium of germanium gelegeer kan word om hul eienskappe verder te verbeter en hul potensiële toepassings uit te brei.

Wat is die produksieproses van arseen-gelegeerde fosfor-nanolinte?

Die produksieproses behels die vermenging van kristalle wat uit velle fosfor en arseen gevorm is met litium wat in vloeibare ammoniak opgelos is. Hierdie mengsel ondergaan chemiese reaksies om nanorlinte te vorm wat in verskeie toestelle aangebring kan word.