'n Deurbraak in Uitgestorwe Spesiesnavorsing: Eeue-oue RNA-volgorde van Tasmaniese Tiermonster

’n Onlangse studie wat deur navorsers by SciLifeLab in samewerking met die Sentrum vir Paleogenetika gedoen is, het eeu-oue RNA-molekules suksesvol geïsoleer en op volgorde van ’n bewaarde Tasmaniese tiermonster gemaak. Hierdie baanbrekende prestasie dui op die eerste rekonstruksie ooit van vel- en skeletspiertranskriptome van 'n uitgestorwe spesie.

Die Tasmaanse tier, ook bekend as die thylacine, was 'n top vleisetende buideldier wat eens op die Australiese vasteland en die eiland Tasmanië rondgedwaal het. As gevolg van Europese kolonisasie en die oplegging van belonings aan die diere, het die Tasmaanse tier egter in 1936 uitgesterf.

Pogings tot uitwissing het op die Tasmaniese tier gefokus omdat sy natuurlike habitat in Tasmanië steeds behoue ​​bly, wat herinvoering 'n moontlikheid maak om verlore ekosisteem-ewewigte te herstel. Die proses om 'n funksionele lewende Tasmaniese tier te rekonstrueer vereis egter 'n omvattende begrip van sy genoom- en transkriptoomregulering.

Die navorsers het RNA-molekules uit 'n 130 jaar oue uitgedroogde Tasmaniese tiermonster wat in die Sweedse Natuurhistoriese Museum in Stockholm bewaar is, onttrek. Volgordebepaling van die transkripsie het gelei tot die identifikasie van weefselspesifieke geenuitdrukking-handtekeninge wat ooreenstem met dié wat gevind word in lewende bestaande buidel- en plasentale soogdiere.

Hierdie studie het waardevolle insigte verskaf oor die bestaan ​​van tilasien-spesifieke regulatoriese gene, soos mikroRNA's, wat vermoedelik meer as 'n eeu gelede uitgesterf het. Dit bied ook geleenthede vir verdere verkenning van RNA-molekules in monsters wat in museums wêreldwyd gestoor word.

Toekomstige navorsing kan die herwinning van RNA van uitgestorwe diere sowel as virale genome uit die velle van gasheerorganismes wat in museumversamelings gehou word, behels. Dit het nie net implikasies vir die studie van uitgestorwe spesies nie, maar ook vir navorsing oor pandemiese RNA-virusse soos SARS-CoV2.

*Die Sentrum vir Paleogenetika is 'n gesamentlike onderneming tussen die Sweedse Natuurhistoriese Museum en die Universiteit van Stockholm.