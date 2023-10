Die smelt van Groenland se yskap kan meer as 'n meter tot stygende seevlakke bydra

'n Nuwe studie het bevind dat die oortreding van aardverwarmingsgrense daartoe kan lei dat Groenland se ys meer as 'n meter tot stygende seevlakke sal toevoeg. Die smelt van die ys het sedert 20 meer as 2002% bygedra tot die waargenome seevlakstyging, wat 'n beduidende bedreiging vir kus- en eilandgemeenskappe inhou. Navorsers het twee modelle gebruik om te bepaal hoe die yslaag op toekomstige temperatuurverhogings sal reageer, en resultate het voorgestel dat ysplaatverliese veroorsaak kan word as globale gemiddelde temperature 'n reeks van 1.7C-2.3C bo pre-industriële vlakke oorskry. Dit kan lei tot byna volledige smelt van die ys oor honderde of duisende jare, wat lei tot 'n potensiële styging van sewe meter in seevlakke. As temperature egter vinnig genoeg teruggerol word na die Parys-ooreenkoms se 1.5C-limiet deur kweekhuisgasvrystellings te verminder en koolstofopvang- en bergingstegnologie te implementeer, kan die ergste gevolge vermy word. Die studie beklemtoon die noodsaaklikheid om die huidige verwarmingstendens binne die volgende paar eeue om te keer om onomkeerbare skade te voorkom.

Die navorsers het ook ontdek dat die Groenlandse ys meer bestand is teen korttermynverhitting as wat voorheen geglo is. Hulle het egter beklemtoon dat die terugkeer van temperature na 'n veilige drempel vir die yslaag baie meer uitdagend sou wees as om temperature in die eerste plek onder daardie drempel te handhaaf. Die studie se bevindinge onderstreep die dringendheid om klimaatsverandering aan te spreek deur wêreldwye pogings om emissies te verminder en na volhoubare oplossings te werk.

Die navorsing verskaf belangrike insigte oor die potensiële gevolge van aardverwarming op die smelt van ys en stygende seevlakke. Dit vra vir onmiddellike optrede om klimaatsverandering te versag ten einde kwesbare gemeenskappe en ekosisteme te beskerm teen verhoogde oorstromings en verplasing. Die komende VN-gesprekke oor klimaatsverandering in Dubai sal deurslaggewend wees in die vorming van internasionale beleide en verpligtinge om kweekhuisgasvrystellings te verminder en by die impak van klimaatsverandering aan te pas.

