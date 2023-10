Studie vind verhoogde metaanproduksie in Arktiese mere as gevolg van vorige opwarming

’n Nuwe studie wat deur die Noordwes-Universiteit en die Universiteit van Wyoming uitgevoer is, het plantbiomerkers wat in sediment bewaar is, gebruik om die afgelope 10,000 XNUMX jaar metaanfietsry in Arktiese mere te ondersoek. Deur die ontleding van die wasagtige bedekkings van blare wat in die sediment van die vroeë-tot-middel-holoseentydperk bewaar is, het die navorsers ontdek dat vorige verwarming veroorsaak het dat mere oor 'n wye verskeidenheid van Groenland se klimate metaan gegenereer het. Dit is betekenisvol omdat metaan 'n kragtige kweekhuisgas is, en enige veranderinge in die produksie daarvan met verwarming is belangrik om te verstaan.

Die navorsers het bevind dat die mere 'n verskerpte metaansiklus vir duisende jare gehandhaaf het tot die aanvang van natuurlik gedrewe verkoeling. Dit dui op 'n klimaatafhanklikheid van meermetaanfietsry in sommige Arktiese mere. Die studie dui daarop dat voortdurende verwarming kan lei tot 'n voorheen ondergewaardeerde vloed in metaanvrystellings van mere, wat noodsaaklik is om die potensiële impak van metaan op klimaatsverandering te verstaan.

Aangesien die Arktiese en boreale landskappe die vinnigste opwarmende streke op aarde is, is dit noodsaaklik om die dinamika tussen opwarmingstemperature en metaanproduksie in hierdie mere beter te verstaan. Mere dien as beduidende natuurlike bronne van metaan, maar die presiese hoeveelheid metaanproduksie in Arktiese mere en hoe dit sal verander met voortdurende verwarming is nie ten volle gekwantifiseer nie.

Die navorsers het data van vier mere in Groenland gebruik om die waterstofisotopiese samestelling van waterplantwasse binne die sediment te vergelyk met biomerkers van landplante en ander bronne. Die isotopiese samestelling van die biomerkers van waterplante het 'n handtekening van metaan tydens die vroeë-middel-holoseen by die meeste terreine geopenbaar. Dit dui daarop dat hierdie plante metaan absorbeer, wat moontlik sommige van die metaan wat in mere geproduseer word versag voordat dit in die atmosfeer vrygestel word.

Die opname van metaan in plante is egter waarskynlik beperk tot spesifieke soorte watermosse, so nie alle mere, of selfs alle Arktiese mere, sal dieselfde dinamika hê nie. Nietemin beklemtoon hierdie studie die kwesbaarheid van uitgestrekte gebiede van Arktiese mere vir klimaatgedrewe veranderinge in metaanfietsry, wat beduidende implikasies vir globale klimaat kan hê.

Bronne:

– Wetenskapvooruitgang: Amerikaanse Vereniging vir die Bevordering van Wetenskap (AAAS)

- Definisies

– Metaan: 'n kragtige kweekhuisgas

– Holoseen: 'n tydperk van intense verwarming wat plaasgevind het as gevolg van stadige veranderinge in die Aarde se wentelbaan 11,700 4,200 tot XNUMX XNUMX jaar gelede