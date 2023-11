NASA staar uitdagings in die gesig terwyl dit verder in ruimteverkenning waag

NASA se kantoor van die inspekteur-generaal (OIG) het onlangs sy jaarverslag vir 2023 gepubliseer, wat lig werp op die struikelblokke wat op die Amerikaanse ruimte-agentskap wag op sy ambisieuse reis in die dieptes van die ruimte. Terwyl die beduidende prestasies wat NASA sedert sy stigting in 1958 behaal het, erken word, beklemtoon die verslag die aanhoudende kwessies van stygende koste en lang skedulevertragings wat steeds die agentskap oor verskeie programme teister, van ruimtevlug tot groot wetenskaplike pogings.

Die verslag beklemtoon die beplande terugkeer van mense na die maan deur die Artemis-program as 'n groot bekommernis. Die koste verbonde aan die bedryf van die Artemis Space Launch System en Orion-bemanningskapsule stel 'n formidabele uitdaging vir die program se volhoubaarheid en NASA se toekomstige bemanningsverkenningsdoelwitte. Met 'n geraamde koste van $4.2 miljard per lansering van Artemis 1 na Artemis 4, uitgesluit die $42 miljard wat aan die voorbereiding van hierdie stelsels bestee word, staar NASA 'n aansienlike finansiële las in die gesig.

Ten spyte van hierdie uitdagings, is vordering gemaak in die Artemis-program. Suksesvolle data-insameling van die SLS-vuurpyllansering en die vlug van die Orion-kapsule tydens die Artemis 1-sending in November 2022 weerspieël NASA se pogings om ruimteverkenning te bevorder. Verder werk die agentskap aktief daaraan om maanvlugkoste na Artemis 4 te verminder, lewensbelangrike stelsels soos ruimtepakke te ontwikkel en missiebestuur te verbeter.

Nog 'n dringende uitdaging wat in die verslag uitgelig word, is die naderende aftrede van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) teen die vroeë 2030's. Vir meer as twee dekades dien die ISS as 'n platform vir baanbrekende wetenskaplike navorsing in mikroswaartekrag, wat ons begrip van menslike gesondheid in die ruimte aansienlik verbeter. Om menslike teenwoordigheid in 'n lae Aarde-baan ná die ISS te handhaaf, beplan NASA om met kommersiële ruimtestasies saam te werk. Die verslag waarsku egter teen die potensiële gaping tussen die ISS se aftrede en die beskikbaarheid van kommersiële platforms.

Vervoer na 'n lae Aarde-baan is van kardinale belang om 'n voortdurende menslike teenwoordigheid te handhaaf. NASA se samewerking met SpaceX en Axiom Space, tesame met ooreenkomste met die Russiese ruimte-agentskap Roscosmos, is noodsaaklik vir betroubare en kostedoeltreffende vervoeropsies. Die OIG beveel die ontwikkeling van 'n ruimtesleeptuig om te help om die ISS veilig te beweeg en die risiko om by te dra tot ruimterommel te verminder.

NASA staar ook uitdagings in die gesig wat verband hou met verouderde infrastruktuur en fasiliteite. Die verslag onthul dat byna 83% van NASA se fasiliteite hul oorspronklike ontwerplewe oorskry, met die meerderheid langs kuslyne wat vatbaar is vir stygende seevlakke en uiterste weersomstandighede. Daarbenewens beskik NASA oor meer infrastruktuur as wat nodig is vir beplande missies, wat lei tot ondoeltreffendheid.

Terwyl NASA die Artemis-program begin en poog om dieper in die ruimte te verken, sal die aanspreek van hierdie uitdagings noodsaaklik wees om sy posisie as 'n wêreldleier in ruimtewetenskap en -verkenning te behou.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is die Artemis-program?



Die Artemis-program is NASA se inisiatief om mense na die maan terug te keer en 'n volhoubare teenwoordigheid daar te vestig deur nuwe tegnologieë en internasionale vennootskappe te benut. Wat is die uitdagings verbonde aan die Artemis-program?



Die belangrikste uitdagings sluit in die hoë koste van die bedryf van die Artemis Space Launch System en Orion-bemanningskapsule, die tydlyn vir die bereiking van bemanning-eksplorasiedoelwitte, tegniese probleme wat tydens missies ondervind word, en die behoefte om algehele programuitgawes te verminder. Wat sal gebeur ná die aftrede van die Internasionale Ruimtestasie (ISS)?



NASA beplan om met kommersiële ruimtestasies saam te werk om menslike teenwoordigheid in 'n lae Aarde-baan te handhaaf. Die oorgang moet egter naatloos verloop om enige gapings tussen die aftrede van die ISS en die beskikbaarheid van kommersiële platforms te vermy. Hoe spreek NASA verouderde infrastruktuur aan?



NASA staan ​​voor die uitdaging van verouderde infrastruktuur by sy fasiliteite. Die agentskap moet fasiliteite wat hul oorspronklike ontwerplewe oorskry het, opknap of vervang. Boonop beplan hulle om onnodige infrastruktuur te verminder om bedrywighede te stroomlyn en kostedoeltreffendheid te verhoog. Wat word gedoen om ruimterommel te verminder?



Een van die aanbevole oplossings is die ontwikkeling van 'n ruimtesleeptuig. Hierdie voertuig sal help om afgetrede ruimtestasies soos die ISS veilig te deorbiteer om die risiko te verminder om tot ruimterommel by te dra.