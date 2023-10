Kritiese insigte in vrugtevlieg-asemhaling bied nuwe weë om aorta-aneurismes by mense te verstaan

Navorsers aan die Universiteit van Leipzig het 'n deurbraak gemaak in hul studie van vrugtevlieg-respirasie en waardevolle inligting ontsluit wat beduidende implikasies kan hê vir die verstaan ​​van aorta-aneurismes by mense. Onder leiding van dr. Matthias Behr van die Instituut vir Biologie, het die span met navorsers van die Max Planck Instituut vir Multidissiplinêre Wetenskappe in Göttingen saamgewerk om 'n uitgebreide ondersoek na die respiratoriese stelsel van Drosophila-embrio's te doen. Hul bevindinge, wat onlangs in die wetenskaplike joernaal eLife gepubliseer is, dui op 'n intrige korrelasie tussen die trageale stelsel in vrugtevlieë en menslike bloedsomloopstelsels.

Die studie het 'n belangrike verband tussen die trageale selle van vrugtevlieë en die ekstrasellulêre matriks aan die lig gebring deur die teenwoordigheid van spesifieke proteïene bekend as Dumpy en Piopio. Hierdie ontdekking weerspieël die idee dat soortgelyke onderliggende meganismes in menslike bloedsomloopstelsels kan bestaan. Net soos die ingewikkelde netwerk van buise in die trageale stelsel van vrugtevlieë, maak ons ​​eie bloedsomloopstelsel staat op 'n komplekse web van bloedvate vir behoorlike funksionering.

Tydens die embrioniese ontwikkeling van vrugtevlieë word die trageale buise gevul met 'n ekstrasellulêre matriks, afgeskei deur omliggende selle, wat noodsaaklike strukturele ondersteuning bied. Soos die organe egter aanhou groei, kan wanbalanse tussen sellulêre komponente en die ekstrasellulêre matriks voorkom, wat lei tot vervormings van selmembrane. Om dit teë te werk, tree die protease Notopleural op soos 'n skêr, wat spesifiek proteïene en peptiede splits, insluitend Piopio, wat uiteindelik die verbindings tussen selle en die ekstrasellulêre matriks verbreek.

Dr Behr verduidelik dat die defekte wat by vrugtevlieë waargeneem word, by mense kan manifesteer as aorta-aneurismes. Aangesien die proteïene wat in die studie geïdentifiseer is, ook by mense teenwoordig is, bied hierdie bevindings 'n opwindende pad vir toekomstige navorsing oor die oorsprong van aorta-aneurismes en ander buissiektes. Om die ingewikkelde meganismes wat betrokke is by die handhawing van die integriteit van buisstelsels te verstaan, kan moontlik lei tot vooruitgang in die diagnose, voorkoming en behandeling van sulke toestande.

Hierdie baanbrekende navorsing onderstreep die waarde daarvan om modelorganismes soos vrugtevlieë te bestudeer, aangesien hulle fundamentele biologiese prosesse met mense deel. Deur die ingewikkelde werking van die trageale stelsel in vrugtevlieë te ondersoek, kry wetenskaplikes waardevolle insigte wat uiteindelik kan bydra tot die verbetering van menslike gesondheid.

FAQ

Wat is die trageale stelsel?

Die trageale stelsel verwys na 'n netwerk van buise in insekte en ander geleedpotiges wat die vervoer van lug of respiratoriese gasse vergemaklik.

Wat is aorta-aneurismes?

Aorta-aneurismes word gekenmerk deur 'n abnormale bult of ballonvorming van die aorta, wat die primêre bloedvat is wat verantwoordelik is vir die vervoer van suurstofryke bloed van die hart na die res van die liggaam. As die aneurisme bars, kan dit lewensgevaarlik wees.

Hoekom word vrugtevlieë in navorsing gebruik?

Vrugtevlieë, veral die modelorganisme Drosophila, is wyd gebruik in wetenskaplike navorsing vanweë hul kort lewensduur, gemak van verbouing en genetiese ooreenkomste met mense. Hul studie bied kritiese insigte in fundamentele biologiese prosesse, wat navorsers help om meganismes te ontrafel wat potensiële implikasies vir menslike gesondheid en siektes inhou.