Kernhorlosies: 'n stap na uiterste presisie tydmeting

'n Internasionale span fisici het vordering gemaak met die ontwikkeling van 'n uiters akkurate horlosie gebaseer op 'n kernoorgang. Die span, gelei deur Yuri Shvyd'ko by Argonne Nasionale Laboratorium in die VSA, het suksesvol die resonante opwekking van 'n kernoorgang in scandium-45 behaal. Hierdie oorgang het die potensiaal om 'n kernhorlosie te skep met baie hoër akkuraatheid as huidige atoomhorlosies.

Horlosies maak staat op 'n ossillator wat 'n bestendige frekwensie produseer. Vir atoomhorlosies word die frekwensie van mikrogolfstraling wat deur sesiumatome uitgestraal word, gebruik. Kernoorgange bied egter die moontlikheid van selfs meer akkurate horlosies. Kerne is meer stabiel en kompak as atome, wat kernhorlosies minder vatbaar maak vir geraas en interferensie.

Een van die uitdagings in die skep van kernhorlosies is om koherente straling te produseer wat resonant met 'n kernoorgang. Met die vooruitgang van X-straal vry-elektron lasers (XFELs), Shvyd'ko verklaar dat direkte foton opwekking vir kern klok ossillators is nou moontlik. Die span het gefokus op die 12.4 keV-oorgang in scandium-45, wat 'n uiters smal bandwydte het. Slegs 'n klein gedeelte van X-strale kan die kerne resonant prikkel, terwyl af-resonansie X-strale beduidende detektorgeraas skep.

Om hierdie probleem aan te spreek, het die span eksperimente by die Europese XFEL-fasiliteit in Duitsland uitgevoer. Hulle het X-straalpulse op 'n foelieteiken van scandium-45 afgevuur en toe vinnig die teiken verwyder om die resonante opwekkingsein te meet. Deur die frekwensie van die invallende ligpulse te skandeer, kon hulle die presiese frekwensie waarteen die resonansie plaasvind, opspoor.

Die resultate het getoon dat die energie van die oorgang gemeet kon word met 'n onsekerheid wat twee ordes van grootte kleiner is as die vorige beste waarde. As verdere verbeterings aangebring kan word, kan kernhorlosies binne 1 sekonde elke 300 miljard jaar akkuraat wees. Hierdie tegnologie het opwindende implikasies vir ultrahoë-presisiespektroskopie, kernkloktegnologie en uiterste metrologie.

Bron: Natuur (geen URL verskaf nie)