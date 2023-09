Nuwe ontdekking onthul leidrade om pienk diamante te vind

’n Nuwe studie deur navorsers aan die Curtin Universiteit in Australië het ’n derde bestanddeel geïdentifiseer wat nodig is vir die vorming van pienk diamante op die Aarde se oppervlak. Die studie het gefokus op diamantryke gesteentes van Wes-Australië se Argyle-vulkane, met behulp van laserstrale om hul samestelling te ontleed. Die bevindinge dui daarop dat benewens koolstof en kragte van botsende tektoniese plate, die teenwoordigheid van pienk diamante kontinente vereis wat tydens kontinentale opbreek honderde miljoene jare gelede gerek is.

Die ontdekking van hierdie vermiste bestanddeel kan aansienlike implikasies hê vir die wêreldwye soektog na nuwe pienk diamantafsettings. Hoofnavorser dr. Hugo Olierook het verduidelik dat wanneer landmassas strek, gapings in die aardkors geskep word, wat diamantdraende magma na die oppervlak laat styg. Die Argyle-streek, waar die studie plaasgevind het, is gevorm as gevolg van 'n antieke superkontinent wat uitmekaar gebreek het.

Dr. Olierook het verder verduidelik dat die botsing van landmassas 'n beskadigde area of ​​"litteken" skep wat nooit ten volle sal genees nie, en dit is binne hierdie littekenstreke dat pienk diamante gevind kan word. Hy het genoem dat solank as wat diep koolstof, kontinentale botsing en strek teenwoordig is, dit moontlik is om nuwe bronne van pienk diamante te ontdek.

Ten spyte van hierdie opwindende ontdekking, sal die opspoor van nuwe neerslae van pienk diamante nie sonder uitdagings wees nie. Die meeste diamantafsettings is histories gevind in die middel van antieke vastelande, waar gasheervulkane aan die oppervlak blootgestel is. Die Argyle-streek, aan die ander kant, is geleë by die hechting van twee antieke vastelande, wat dikwels deur sand en grond bedek is. Dit beteken dat daar 'n moontlikheid is van onontdekte pienk diamant-draende vulkane, insluitend binne Australië.

Die navorsing, wat in die tydskrif Nature Communications gepubliseer is, werp nie net lig op die geologiese prosesse agter die vorming van pienk diamante nie, maar verskaf ook waardevolle insigte vir die diamantbedryf. Pienk diamante is skaars en hoogs gesogte juwele, met die Argyle-vulkaan wat meer as 90% van die wêreld se voorraad geproduseer het. Om die toestande wat vir hul vorming vereis word, te verstaan, kan toekomstige eksplorasiepogings lei en moontlik lei tot die ontdekking van nuwe bronne van hierdie edelgesteentes.

Bronne:

– “Wêreld se grootste bron van pienk diamante gevind” – Nature Communications