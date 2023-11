'n Nuwe era van chirale molekules: versnel en vertraag chiraliteit-inversie

Chiraliteit speel 'n fassinerende rol in die wêreld van molekulêre chemie, waar molekules met identiese chemiese formules en strukture dramaties verskillende eienskappe kan vertoon. Chirale molekules, ook bekend as enantiomere, is spieëlbeelde van mekaar, baie soos ons linker- en regterhande. Terwyl die meeste chirale molekules tradisioneel as óf links- óf regshandig beskou word, het nuwe navorsing die potensiaal onthul vir chirale molekules gebaseer op helikse om hul handigheid te verander in reaksie op omgewingsveranderinge.

’n Span navorsers onder leiding van Shigehisa Akine aan die Kanazawa Universiteit het onlangs hul baanbrekende bevindinge in Science Advances gepubliseer. Hulle het gedemonstreer hoe omgewingsveranderinge effektief die chirale inversieproses in groot hokmolekules kan versnel of vertraag, wat lei tot die ontwikkeling van 'n nuwe tydprogrammeerbare skakelbare stelsel.

Die navorsers het hul studie gefokus op 'n spesifieke organiese molekule bekend as "metallocryptand (R6)-LNi3," wat metaalatome bevat wat in 'n hokagtige struktuur gerangskik is. Hierdie molekule kan in twee vorme bestaan: die P (regshandige) tipe en die M (linkshandige) tipe. Aanvanklik het die suiwer vorm van (R6)-LNi3 'n voorkeurverhouding van 12:88 vir die P-tipe tot die M-tipe gehad. Deur alkalimetaalione in die molekulêre stelsel in te voer, het die navorsers egter 'n beduidende verandering in hierdie voorkeur waargeneem.

Die binding van alkalimetaalione aan die metallokriptand het 'n verskuiwing in die voorkeurverhouding tussen die P- en M-tipes veroorsaak. Die spesifieke alkalimetaal wat gebruik is, het die spoed en omvang van hierdie verskuiwing beïnvloed. Byvoorbeeld, die bekendstelling van sesiumione het gelei tot 'n stadige oorgang van die M-tipe na die P-tipe, wat uiteindelik 'n verhouding van 75:25 oor 21 uur bereik het. Omgekeerd het kaliumione 'n vinnige oorgang vergemaklik, met 'n verhouding van 68:32 wat in net een minuut bereik is.

Die verskille in bindingskonstantes tussen die metaalione en die twee vorme van die molekule, sowel as 'n virtuele bindingskonstante vir die oorgangsproses, was verantwoordelik vir die variasies in tempo's en verhoudings. Die navorsers het beklemtoon dat hierdie studie nuwe moontlikhede oopmaak vir die ontwikkeling van op-aanvraag tydprogrammeerbare molekulêre horlosies en chirale sensors met omkeerbare selektiwiteit.

Algemene vrae (FAQ):

V: Wat is chirale molekules?

A: Chirale molekules is tipes molekules wat in twee spieëlbeeldvorme bestaan, bekend as enantiomere. Hulle kan nie op mekaar geplaas word nie, soortgelyk aan hoe ons linker- en regterhande nie op mekaar geplaas kan word nie. Chiraliteit ontstaan ​​dikwels uit spesifieke molekulêre strukture of rangskikkings van atome.

V: Wat is chiraliteit inversie?

A: Chiraliteitsinversie verwys na die proses van 'n chirale molekule wat van een enantiomeer na sy spieëlbeeldenantiomeer oorskakel. In die geval van heliese chirale molekules kan die heliks in die een of die ander rigting spiraal, wat lei tot 'n skakelaar in handigheid.

V: Hoe het die navorsers die chirale inversieproses versnel en vertraag?

A: Die navorsers het dit bereik deur alkalimetaalione in die stelsel wat die chirale molekules bevat in te voer. Die binding van hierdie metaalione aan die molekules het 'n verskuiwing in die voorkeurverhouding tussen die twee enantiomere veroorsaak, met verskillende metaalione wat die spoed en omvang van die verskuiwing beïnvloed het.

V: Wat is die potensiële toepassings van hierdie navorsing?

A: Hierdie navorsing maak moontlikhede oop vir die ontwikkeling van molekulêre horlosies wat geprogrammeer kan word om op aanvraag tussen verskillende chirale toestande te wissel. Dit het ook implikasies vir die ontwikkeling van chirale sensors met omkeerbare selektiwiteit, wat aanpasbaarheid in verskillende situasies moontlik maak.

V: Waarom is chirale molekules belangrik in chemie?

A: Chirale molekules het unieke eienskappe en reaktiwiteit, wat hulle noodsaaklik maak in verskeie velde soos farmaseutiese produkte, materiaalkunde en biologie. Om chirale prosesse te verstaan ​​en te beheer kan lei tot die ontwikkeling van verbeterde middels, katalisators en materiale.