Innoverende 3D-druktegnologie maak die skepping van komplekse robotte moontlik gemaak van wisselvallige rigiede en elastiese polimere

Navorsers van ETH Zurich en 'n Amerikaanse beginonderneming het 'n baanbrekende vooruitgang in 3D-druktegnologie gemaak, wat hulle in staat stel om komplekse robotte te vervaardig met 'n kombinasie van stadig-hardende plastiek. Hierdie jongste ontwikkeling baan die weg vir die skepping van hoogs duursame en robuuste robotte gemaak van hoë-gehalte materiale.

Die span het hierdie prestasie behaal deur 'n nuwe druktegnologie te gebruik wat deur MIT spinoff Inkbit ontwikkel is. Met die hulp van ETH Zurich-navorsers, is die tegnologie geoptimaliseer vir gebruik met stadig-uithardende polimere, wat gelei het tot die suksesvolle druk van 'n robothand met bene, ligamente en senings gemaak van verskillende polimere in 'n enkele drukproses.

Voorheen is vinnig uithardende poliakrielate in 3D-drukwerk gebruik, maar die delikate en ingewikkelde strukture wat nodig is vir die skepping van die robothand kon nie met hierdie materiaal verkry word nie. Deur oor te skakel na stadighardende tioleenpolimere kon die navorsers voordeel trek uit hul besonderse elastiese eienskappe. Hierdie polimere keer vinnig terug na hul oorspronklike toestand nadat hulle gebuig is, wat hulle ideaal maak vir die vervaardiging van die elastiese ligamente wat nodig is vir hierdie robothand.

Afgesien van die verbetering van die buigsaamheid en elastisiteit van die robot, bied die gebruik van sagte materiale ook aansienlike voordele bo konvensionele robotte gemaak van metaal. Sagte robotte is minder geneig om beserings te veroorsaak wanneer hulle met mense saamwerk en is beter geskik vir die hantering van brose voorwerpe.

Om die stadig-hardende polimere te akkommodeer, het die navorsers 'n 3D-laserskandeerder in die drukproses ingestel. Hierdie skandeerder verseker dat elke gedrukte laag deeglik nagegaan word vir oppervlakonreëlmatighede. Eerder as om te probeer om enige ongelykheid uit te stryk, inkorporeer die tegnologie die onreëlmatighede in die drukproses. 'n Terugvoermeganisme bereken presiese aanpassings aan die materiaal en drukparameters intyds, wat uitsonderlike akkuraatheid verseker.

Hierdie deurbraak in 3D-druktegnologie brei nie net die moontlikhede vir robotvervaardiging uit nie, maar maak ook nuwe weë oop vir die gebruik van polimere in verskeie industrieë. Die vermoë om komplekse, multi-materiaal strukture in een keer te druk bied ongelooflike ontwerp veelsydigheid en hou geweldige potensiaal in vir toekomstige vooruitgang in robotstelsels.

FAQ

Wat is die betekenis van hierdie navorsing?

Hierdie navorsing demonstreer die vermoë van 3D-druktegnologie om komplekse robotte te skep deur 'n kombinasie van rigiede en elastiese polimere in 'n enkele drukproses te gebruik. Dit maak nuwe moontlikhede oop vir die ontwikkeling van hoogs duursame en robuuste robotte met ingewikkelde strukture.

Waarom is die gebruik van stadighardende polimere belangrik?

Stadighardende polimere, soos tioleenpolimere, het uitstekende elastiese eienskappe en keer vinnig terug na hul oorspronklike toestand na buiging. Dit maak hulle ideaal vir die skep van elastiese ligamente in robotte, wat buigsaamheid bied en die risiko van besering verminder wanneer jy met mense werk of delikate voorwerpe hanteer.

Wat is die voordele van sagte robotte bo konvensionele robotte wat van metaal gemaak is?

Sagte robotte bied verbeterde veiligheid wanneer hulle met mense saamwerk, aangesien hul sagte materiale die risiko van beserings verminder. Hulle is ook beter geskik vir die hantering van brose goedere. Boonop maak die buigsaamheid van sagte robotte meer komplekse en ingewikkelde bewegings moontlik.

Hoe verbeter die byvoeging van 'n 3D-laserskandeerder die drukproses?

Die 3D-laserskandeerder kontroleer elke gedrukte laag vir oppervlakonreëlmatighede. Eerder as om te probeer om hierdie onreëlmatighede glad te maak, inkorporeer die druktegnologie dit in die daaropvolgende lae, wat vir die ongelykheid vergoed. Dit verseker presiese aanpassings in materiaalafsetting en drukparameters, wat hoogs akkurate gedrukte strukture tot gevolg het.